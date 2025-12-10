Ray Online｜江旻憓曾邀合照 葉劉淑儀：對方現為紅人「唔使我畀意見」

立法會選舉，巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓「空降」旅遊界，取得131票當選立法會議員。與江旻憓同屬校友的新民黨主席葉劉淑儀今天（10日）於電台被問到有何貼士給予江旻憓，她說多年前大家曾在立法會見面，不過笑言「佢宜家好紅啦，紅人嚟嘅，我諗好多人幫佢，都唔使我畀咩意見」。

江旻憓在2014年就讀美國史丹福大學，回港時曾特地赴立法會探望葉劉淑儀，二人一同合照。被問有何「貼士」給予江旻憓，葉劉今日稱「我唔熟佢」，對方仍是學生時曾到立法會找她合照，當時覺得對方好高，後來未再有來往，其實與對方是校友。她續指，「佢依家好紅啦，紅人嚟嘅，我諗好多人幫佢，都唔使我畀咩意見。」

2014年11月，葉劉淑儀在社交媒體上載與江旻憓合照，指仁川亞運會劍擊比賽女子重劍項目中奪得銅牌的江旻憓是她師妹，當時為美國史丹福大學三年級學生，修讀國際關係。葉劉當時指，江旻憓與葉劉女兒同樣趁著感恩節回港與家人團聚，並特地來探望她，順道與她交流及分享一下未來的發展路向，例如選修學科、選擇職業等。她說「既然大家都曾修讀共同科目，自然談得份外投契，我也樂意與這位小師妹交流及分享學習心得，在此祝她前程錦鏽，未來等著她的，是一條康莊大道。」