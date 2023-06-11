Ray Online｜江玉歡畀護士飛文件落枱面　批私家醫院服務態度「有啲失望」

江玉歡去一間私家醫院睇醫生嗰時，醫護人員嘅態度令佢有啲失望。(資料圖片／李睿哲攝)

本港公立醫院醫護人手一向短缺，加上到急症室求診嘅市民都唔少，導致往往需要長時間等候。不過，選委界立法會議員江玉歡(Doreen)噚晚(10日)去港島區一間私家醫院門診睇醫生嗰時，就感覺到私院情況好似都「唔好得去邊」。

稱私家醫院經常「全院滿座」

Doreen噚晚喺社交網站出帖話，去到門診嗰時登記處護士「態度奇差」，形容畀身份證嗰時對方接都唔接，之後更加將Doreen睇醫生嘅文件飛到枱面要佢自己拎，佢心諗「咁怕同病人接觸就唔好做醫院工作」，又話私家醫院咁嘅服務態度令佢有啲失望。

不過，Doreen希望呢種服務水平只係單一事件，又話人手不足令到私家醫院經常「全院滿座」，連流感疫苗都缺貨，質疑醫務衞生局究竟留唔留意到近排情況。佢仲話，政府成日講「公私營合作」、要做好分流，但係私家醫院如果自己都搞唔掂，例如私院門診要等一個鐘、畀錢同攞藥又要各等半個鐘，仲講咩公私營合作分流？