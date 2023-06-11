Ray Online｜江玉歡畀護士飛文件落枱面　批私家醫院服務態度「有啲失望」

本港公立醫院醫護人手一向短缺，加上到急症室求診嘅市民都唔少，導致往往需要長時間等候。不過，選委界立法會議員江玉歡(Doreen)噚晚(10日)去港島區一間私家醫院門診睇醫生嗰時，就感覺到私院情況好似都「唔好得去邊」。
稱私家醫院經常「全院滿座」
Doreen噚晚喺社交網站出帖話，去到門診嗰時登記處護士「態度奇差」，形容畀身份證嗰時對方接都唔接，之後更加將Doreen睇醫生嘅文件飛到枱面要佢自己拎，佢心諗「咁怕同病人接觸就唔好做醫院工作」，又話私家醫院咁嘅服務態度令佢有啲失望。
不過，Doreen希望呢種服務水平只係單一事件，又話人手不足令到私家醫院經常「全院滿座」，連流感疫苗都缺貨，質疑醫務衞生局究竟留唔留意到近排情況。佢仲話，政府成日講「公私營合作」、要做好分流，但係私家醫院如果自己都搞唔掂，例如私院門診要等一個鐘、畀錢同攞藥又要各等半個鐘，仲講咩公私營合作分流？
睇傷風感冒要兩個鐘
睇完醫生之後Doreen又有新嘅觀察。佢話自己夜晚11點06分到醫院，至今日(11日)凌晨1點終於可以攞藥走，中間佢見到兩個病人親屬投訴等得太耐，其中一個陪住大肚太太睇醫生嘅外籍男士，等咗半個鐘藥已經有啲唔耐煩，最後只係問咗隻藥嘅名就即刻走。Doreen話，嗰名男士問咗幾次先問到藥名，佢臨走時仲講咗句「你們是香港最貴的醫院」。
私家醫院收費一向較貴，Doreen分享睇傷風感冒要收800幾蚊，兼且要等兩個鐘，現場有幾個細路要瞓喺梳化等，最後佢話想問呢啲係咪就係香港最好嘅醫療服務，「這樣怎可發展香港的醫療產業呢？」