Ray Online｜江玉歡離任港鐵高層　重返私人執業

身兼執業律師嘅立法會議員江玉歡，嚿年加入港鐵擔任法律總經理，曾經被公眾質疑加入立法會冇耐就兼任港鐵工作，同時有利益衝突。而今日佢就迎嚟喺港鐵工作嘅最後一日，將會重返私人執業，仲透露新工作地點喺金鐘海富中心，鄰近立法會大樓，未來兩年將會全身心紮駐金鐘。佢又話當下香港進入另一階段，會繼續盡好本分，繼續發揮自身優勢、用心為民。
回顧過去喺港鐵工作嘅一年，江玉歡話感受頗深，佢自言由後生嗰陣已經喺律師所工作，習慣戴住「解決問題」嘅眼鏡看待事情。尤其進入立法會工作之後，佢看待市民個案、公共政策等都會從發現問題、解決問題嘅角度出發。但佢話深知立法會工作唔能夠只代表自己，而更應該忘記自己，企喺市民同社會嘅立場。所以喺當時選擇跳出舒適圈加入港鐵，嘗試換個角度睇香港，佢認為一年後證明呢個選擇係正確嘅。
江玉歡指會持續關注港鐵
江玉歡話過去呢一年，往返金鐘同九龍灣，雖然日程滿到幾乎冇私人時間，但確實收獲滿滿。佢話工作期間認識到港鐵企業文化，無論上到總監，抑或基層員工，大家都踏實低調，勤力工作但並唔張揚，對社會熱心服務嘅堅持紮根喺每個員工心中，大家都一心為咗令香港走得更快更遠。通過同呢班真誠耐心嘅同事合作，佢更加深刻認識到房地產行業、城建發展同交通運輸等方面嘅法律。江玉歡仲揚言即使離開，都會持續關注港鐵呀。