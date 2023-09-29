Ray Online｜江玉歡離任港鐵高層　重返私人執業

身兼執業律師嘅立法會議員江玉歡，嚿年加入港鐵擔任法律總經理，曾經被公眾質疑加入立法會冇耐就兼任港鐵工作，同時有利益衝突。而今日佢就迎嚟喺港鐵工作嘅最後一日，將會重返私人執業，仲透露新工作地點喺金鐘海富中心，鄰近立法會大樓，未來兩年將會全身心紮駐金鐘。佢又話當下香港進入另一階段，會繼續盡好本分，繼續發揮自身優勢、用心為民。

回顧過去喺港鐵工作嘅一年，江玉歡話感受頗深，佢自言由後生嗰陣已經喺律師所工作，習慣戴住「解決問題」嘅眼鏡看待事情。尤其進入立法會工作之後，佢看待市民個案、公共政策等都會從發現問題、解決問題嘅角度出發。但佢話深知立法會工作唔能夠只代表自己，而更應該忘記自己，企喺市民同社會嘅立場。所以喺當時選擇跳出舒適圈加入港鐵，嘗試換個角度睇香港，佢認為一年後證明呢個選擇係正確嘅。