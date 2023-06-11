Ray Online｜洩氣巨型黃鴨完成檢查　將重返維港但未有歸期？

即使維港今日只有「落單」黃鴨，仍無損市民到場欣賞的興致。(李睿哲攝)

闊別本港10年嘅巨型黃色橡皮鴨，噚日(10日)開始「打孖上」喺金鐘對開維多利亞港展出，不過唔夠幾個鐘就突然洩氣，主辦機構解釋因為太熱而主動放氣，夜晚更運返青衣船廠繼續檢查。

噚日檢查後立即決定排氣

主辦機構今日(11日)傍晚宣布，團隊喺青衣船廠漏夜檢查橡皮鴨，並因應近日特殊天氣而反覆做測試之後，橡皮鴨終於可以再次喺維港海面展出。不過，主辦機構冇交代或者預告嗰隻黃鴨幾時會「歸位」。

近日香港天氣時晴時雨，主辦機構話大型嘅戶外充氣藝術裝置，本嚟就要面對唔同天氣同突如其來嘅外在環境挑戰，而作出相應嘅應變方案。主辦機構又話，噚日檢查之後立即作出排氣同相應措施避免潛在風險，只希望以藝術為大家帶來純粹嘅快樂。