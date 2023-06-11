Ray Online｜洩氣巨型黃鴨完成檢查　將重返維港但未有歸期？

闊別本港10年嘅巨型黃色橡皮鴨，噚日(10日)開始「打孖上」喺金鐘對開維多利亞港展出，不過唔夠幾個鐘就突然洩氣，主辦機構解釋因為太熱而主動放氣，夜晚更運返青衣船廠繼續檢查。
噚日檢查後立即決定排氣
主辦機構今日(11日)傍晚宣布，團隊喺青衣船廠漏夜檢查橡皮鴨，並因應近日特殊天氣而反覆做測試之後，橡皮鴨終於可以再次喺維港海面展出。不過，主辦機構冇交代或者預告嗰隻黃鴨幾時會「歸位」。
近日香港天氣時晴時雨，主辦機構話大型嘅戶外充氣藝術裝置，本嚟就要面對唔同天氣同突如其來嘅外在環境挑戰，而作出相應嘅應變方案。主辦機構又話，噚日檢查之後立即作出排氣同相應措施避免潛在風險，只希望以藝術為大家帶來純粹嘅快樂。
希望大眾一齊集氣支持黃鴨
據香港天文台預測，未來幾日天氣仍然唔穩定，團隊話都會盡最大努力守護橡皮鴨，希望社會大眾一齊集氣支持，為橡皮鴨同團隊打氣，同時再次感謝大眾對《橡皮鴨二重暢》嘅關注同支持，包括今日仍繼續陪伴「落單」橡皮鴨嘅市民。
荷蘭藝術家霍夫曼(Florentijn Hofman)都好多謝市民支持，話橡皮鴨今次因為天時暑熱需要唞唞氣，但都照樣去維港陪伴「落單」黃鴨，而主辦機構盡最大努力令佢盡快重新啟航都令佢好感動。