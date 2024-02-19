熱門搜尋:
Chubby Hearts 回南天 潮濕 美斯 金像獎2024 姜濤 曉柏峰 垃圾徵費 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-19 21:33:35

Ray Online｜活現香港辦「快閃追心團」　用Chubby Hearts結合地道文化

分享：
「快閃追心團」一連5日舉辦，第一日就去到深水埗桂林街。(活現香港提供)

「快閃追心團」一連5日舉辦，第一日就去到深水埗桂林街。(活現香港提供)

巨型紅心飄浮裝置Chubby Hearts嚟咗香港幾日，除咗「大心」會喺中環皇后像廣場花園展出去到下禮拜六(24號)之外，每日下晝至夜晚仲會有「細紅心」喺唔同地區「快閃」。成立超過10年、主打本地深度遊嘅文化企業「活現香港」亦把握機遇，今日(19日)開始一連5日推出「快閃追心團」，希望帶領參加者喺「追心」嘅同時，亦都可以聽下隨團嘉賓分享，同時認識地道文化同社區。
 

陳智遠(左)期望特色快閃團可以結合文藝活動同地道文化；旁為「畫下嘢」成員。(活現香港提供) 「快閃追心團」參加者在紅心前速畫。(活現香港提供) Chubby Hearts「細紅心」今日「快閃」現身深水埗桂林街。(活現香港提供) Chubby Hearts會一直展出至下星期六元宵節。(資料圖片／蘇文傑攝) Chubby Hearts會一直展出至下星期六元宵節。(資料圖片／蘇文傑攝)

今日用城市速畫紀錄深水埗風貌

活現香港話，每日只會舉辦一團「快閃追心團」，全程約一個半鐘、費用全免。今日第一團就追隨「細紅心」去到深水埗桂林街，20名團友同埋嘉賓城市寫生團隊「畫下嘢」就喺附近嘅福華街出發，沿途介紹區內特色建築與地道特色，仲喺桂林街用城市速畫(Urban Sketching)，以「細紅心」做背景紀錄深水埗嘅獨特景觀與風貌。

活現香港創辦人陳智遠就話，大型活動能夠為旅客甚至本地市民帶嚟嶄新體驗，佢哋就期望透過舉辦特色快閃團，將文藝活動同地道文化互相結合，創造獨特及有趣嘅城市旅遊體驗，令參加者能夠更進一步感受到社區文化氛圍同內涵。

每朝9點半揭曉當日行程

一連5日嘅「快閃追心團」每日會有唔同嘅特邀嘉賓參與，嚟緊禮拜三(21號)同禮拜五(23號)就分別係《緣路山旮旯》導演黃浩然同香港遺美版主林曉敏。由於「細紅心」每日清晨先會公布當日去向，「快閃追心團」會每朝9點半先會喺佢哋官方報名網頁揭曉當日行程，又提醒每次最多可以為兩個人報名。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受