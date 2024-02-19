Ray Online｜活現香港辦「快閃追心團」　用Chubby Hearts結合地道文化

巨型紅心飄浮裝置Chubby Hearts嚟咗香港幾日，除咗「大心」會喺中環皇后像廣場花園展出去到下禮拜六(24號)之外，每日下晝至夜晚仲會有「細紅心」喺唔同地區「快閃」。成立超過10年、主打本地深度遊嘅文化企業「活現香港」亦把握機遇，今日(19日)開始一連5日推出「快閃追心團」，希望帶領參加者喺「追心」嘅同時，亦都可以聽下隨團嘉賓分享，同時認識地道文化同社區。



今日用城市速畫紀錄深水埗風貌 活現香港話，每日只會舉辦一團「快閃追心團」，全程約一個半鐘、費用全免。今日第一團就追隨「細紅心」去到深水埗桂林街，20名團友同埋嘉賓城市寫生團隊「畫下嘢」就喺附近嘅福華街出發，沿途介紹區內特色建築與地道特色，仲喺桂林街用城市速畫(Urban Sketching)，以「細紅心」做背景紀錄深水埗嘅獨特景觀與風貌。