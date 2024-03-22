Ray Online｜深圳中大慶成立十周年 為百對新人辦集體婚禮(多圖)

香港中文大學（深圳）昨日(3月21日)迎來十周年校慶，為慶祝里程碑，學校於上周六(3月16日)為100對情侶舉辦中西合璧的集體婚禮，由校長徐揚生擔任證婚人，和在場學生、校友、家長和教職員一起，見證和慶祝這十年與大學結緣的有緣人所結出的愛的碩果。

校方早前誠邀即將步入婚姻殿堂或迎來結婚紀念日的校友和學生、教職員工、學生家長以及社會各界人士，共赴百對「新人」集體婚禮之約。有新娘是香港中文大學2016屆學生，新郎是中大（深圳）2017屆學生。女方稱「他得知這個項目後就開始偷偷準備，我們昨天從上海飛到深圳，今天他說給我一個驚喜，沒想到學校為我們準備了這麼精美的服裝、頭飾，圓了我做漂亮中式新娘的夢想。」

也有新郎新娘均為2019屆畢業生，從2015年相識相戀到2023年步入婚姻，亦有人是結婚20多年的「老夫老妻」，希望重溫舊夢。

當天男方身著西服，女方身穿中華傳統吉服中式秀禾，雙方攜手步入禮堂，校長徐揚生以證婚人身份發表致詞：「香港中文大學（深圳）是奮鬥的十年，也是多情的十年。在十年當中我們凝聚了很多友誼，迎接了很多愛情。非常感謝我們的這100對新人，把人生當中最有意義、最值得回憶的時刻跟這個學校連在一起。」徐揚生鼓勵新人理解和珍惜愛情，希望他們能夠在婚姻中領略到愛的真諦並相互扶持。

