深水埗海壇街與桂林街交界日前路陷出現巨坑，初步估計其中一個原因或為近日大雨加劇水土流失引致，水務署、渠務署及路政署等多個部門進行修復及調查。其中水務署署長黃恩諾周日(2日)親自到場了解情況，他受訪時的有關新聞於社交平台及討論區瘋傳，不少網民憑其衣着打扮，一度以為他只是在場搶修的工程人員，及後得知其署長身份後均表示驚訝，「呢位署長幾貼地」、「署長好似可以隨時落手開工」。

港台報道，水務署署長黃恩諾昨到場了解情況，他日前接報指水管有問題，發現供水沒影響，但渠管出現局部損毀，加上近日落大雨，可能造成水土流失。他又說，署方會在附近路面使用雷達檢測有無類似情況，如有發現會盡快做預防措施，屋宇署人員亦會加以視察。

不同於署長級人員外出視察時大多穿上恤衫西褲，黃恩諾昨於現場只穿上普通T恤及運動長褲，加上反光衣及安全帽的裝扮，故網民看到其受訪片段後一度以為他只是在場搶修的其中一位政府工程人員，但當字幕顯示其職位後，大多人都笑言不敢相信是水務署署長，「呢位署長幾貼地」、「署長好似可以隨時落手開工」、「真工程師就係咁既款」、「署長個樣都好Pro(專業)」「高高在上就話人離地，依家親身去睇就笑話似工人，咁你想點」，雖然有網民指「差在冇著恤衫」，但亦有人反駁「落地盤著乜野恤衫」。