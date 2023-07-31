Ray Online｜湯家驊曾移民去英美星　終決定留港發展：你踢我都唔會走！

香港近年出現移民潮，行政會議成員、湯家驊(Ronny)原來喺1997年之前都試過移民。佢今日(31號)喺民主黨前主席劉慧卿(卿姐)嘅網台節目到自爆，當年試過移民去新加坡、美國同英國，但最終都決定留喺香港，「我對香港有濃厚嘅感情，你踢我都唔會走！」

抗一國兩制者移民「對香港或唔係壞事」

Ronny相信，香港依家「一國兩制」運行得好健全，又話唔接受「一國兩制」嘅人繼續留喺香港勉強冇幸福，「你唔接受『一國兩制』，你走咗對你嚟講係一件好事，可能對香港都唔係一件壞事。」佢建議，對「一國兩制」冇信心、覺得香港冇自由嘅香港人，可以出去世界闖一闖，「睇睇英國社會、美國社會、新加坡個情況究竟有幾自由，再反省一下係咪需要返嚟香港。」