Ray Online｜湯家驊曾移民去英美星　終決定留港發展：你踢我都唔會走！

香港近年出現移民潮，行政會議成員、湯家驊(Ronny)原來喺1997年之前都試過移民。佢今日(31號)喺民主黨前主席劉慧卿(卿姐)嘅網台節目到自爆，當年試過移民去新加坡、美國同英國，但最終都決定留喺香港，「我對香港有濃厚嘅感情，你踢我都唔會走！」
抗一國兩制者移民「對香港或唔係壞事」
Ronny相信，香港依家「一國兩制」運行得好健全，又話唔接受「一國兩制」嘅人繼續留喺香港勉強冇幸福，「你唔接受『一國兩制』，你走咗對你嚟講係一件好事，可能對香港都唔係一件壞事。」佢建議，對「一國兩制」冇信心、覺得香港冇自由嘅香港人，可以出去世界闖一闖，「睇睇英國社會、美國社會、新加坡個情況究竟有幾自由，再反省一下係咪需要返嚟香港。」
稱民主黨「絕對應該」參選
下屆區議會選舉12月10號舉行，身兼民主思路召集人嘅Ronny就指民主思路係智庫而唔係政黨，所以自身係唔會參選，但如果有成員想選，就會鼓勵佢哋用個人身份參選，而唔係代表民主思路參加。佢仲話民主黨「絕對應該」參加，「始終對門推開少少，都好過閂埋吖，你拎多一席半席，希望下屆環境會有改變」，認為民主黨如果扼殺自己嘅發展空間，「就冇人幫得到你。」
由始至終認同民主黨愛國愛港
Ronny仲話，2019年事件始終都會過去，認為民主黨應該為19年嘅過去做好準備工作、「東山再起」，又稱由始至終都認同民主黨係愛國愛港，「我覺得愛國愛港就唔需要大鑼大鼓去吹擂，只要唔做啲傷害國家嘅嘢就已經好好。」
另外，保安局局長鄧炳強話國家安全開支細節不宜公開，Ronny就同意卿姐所言，認為盤數應該透明啲，但佢都話警方國家安全處始終係新部門，成立就肯定要資源。