Ray Online｜無綫新聞fb昨公告啟用　網民揭去年9月已出post 

社交媒體競爭激烈，Facebook已經被廣告界視為老化嘅社交媒體，外國嘅年輕人更傾向用Tiktok或者Intasgram。Meta創辦人朱克伯格早前更推出Threads ，向啱啱收購Twitter(現為X)嘅Tesla CEO馬斯克挑機。

喺如此紛亂嘅社交媒體亂世之中，《無綫新聞》噚日(7日)喺自己新聞網站以「《無綫新聞》Facebook專頁啟用」為題，發文宣布「《無綫新聞》已登陸Facebook，歡迎俾Like及Follow，追蹤最新消息、加入討論。」

網民指去年9月出圖今年曾出post 宣傳節目

Ray即刻上Facebook睇下無綫新聞個專頁夠唔夠專業，一查之下，原來已經有約2,000讚好同約3,500人關注，成績似乎唔錯。不過有眼利嘅網民發現，呢個Facebook專頁早於舊年9月已經有出圖，似乎個專頁唔係最近先成立喎。不過Ray覺得，可能無綫新聞部係提前開定專頁，一直備而不用，最近先正式啟用呢，網民又即刻攞出新證據，話個專頁今年5月又出過圖宣傳新聞部節目《好睡好起》，當時仲有網民留言，6月又有發布關於黃鴨來港嘅資訊，明顯個專頁唔係最近先運行。

咁點解無綫新聞部明明開咗個專頁咁耐，噚日先要昭告天下《無綫新聞》已登陸Facebook，真係不得而知，但係無綫新聞可以透過Facebook直接接觸網民，都係好事吖。