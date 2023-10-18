Ray Online｜狄志遠指新思維未有區選提名票　向何俊賢索提名「食檸檬」

區議會選舉提名期今個禮拜一展開，新思維積極考慮派出副主席崔定邦出戰將軍澳選區，同埋社區幹事彭意婷出戰油尖旺區直選。不過，新思維主席狄志遠話暫時未有提名票落袋，適逢今日立法會大會復會，雖然冇立法會議員身兼「三會」成員，即係冇提名票，狄志遠都照樣周圍向議員同事落手，希望透過佢哋爭取提名。記者仲目擊佢向經過嘅民建聯立法會議員何俊賢爭取提名，不過對方講笑話張提名票畀咗人啦，公然被食檸檬。

新思維暫未有區選提名票

狄志遠話黨內已經準備咗一張爭取提名票名單，上面有10幾人，同時亦經民政事務處轉介，希望聯絡到提名人。狄志遠話爭取提名票嗰陣，多數人都係回覆話要觀望一下形勢，冇人話唔畀得提名票，最多只係話已經畀咗提名票其他人，透露有資深建制人士指點佢哋爭取提名策略。佢認為今次選戰難打，希望爭取「淺黃」、「淺藍」票源。

新思維原本仲打算派出副主席黃俊瑯出選，不過考慮到黨內資源有限，評估過彭意婷比較「吸睛」，有經營網上社交網站策略優勢，而身兼旅遊促進會總幹事嘅崔定邦亦擁有高知名度，考慮只派兩人出選。至於黃俊瑯喺2021年立法會換屆選舉出戰新界西北直選落敗，狄志遠話亦係其中一個考慮因素，唔希望兄弟每次撞板，保存實力，今次幫忙助選相得益彰。