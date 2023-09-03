Ray Online｜獲李家超批准啟動「全政府動員」麥美娟：日後會按事件情況 向行政長官提出要求

民政及青年事務局局長麥美娟昨(9月2日)獲行政長官李家超批准，啟動「全政府動員」級別，，全力進行蘇拉襲港後的善後工作。麥美娟今日出席中國人民抗日戰爭勝利紀念日儀式後會見傳媒時指出，「全政府動員」未來會否推展到其他項目或活動上，會按着事件的情況，由相關的政策局或部門向行政長官提出要求。

隨着蘇拉逐漸遠離本港，政府動員約百名來自不同部門的人員組成應急隊伍到多區提供支援。麥美娟亦率領人員前往沙頭角，協助早前在臨時庇護處所暫住的長者返回護老院舍。麥美娟表示，在政務司長領導的跨部門會議讓部門之間互相知道大家的工作，在應付颱風時能加強溝通，做好防風措施，故非常感謝有這麼好的安排。她亦感謝鄉議局、地區組織、基層社團、「關愛隊」等地區中有不少組織的支持和合作，讓應對是次颱風時，不論是準備和善後的工作，都可暢順地執行。

昨向行政長官要求啓動「全政府動員」人員會到大澳協助

麥美娟又提到，昨天亦向行政長官提出要求啓動「全政府動員」級別，是年初，公務員事務局進行了一次演練後首次；昨天總共有三個部門，包括法律援助署、差餉物業估價署和工業貿易署的同事，分別到沙頭角、東涌和鯉魚門，協助做好颱風善後工作。

她透露，是次動員還未完成，今天(3日)還有人員會到大澳，因大澳的水位還未完全降低，故還有部分工作需要完成。麥美娟認為，是次動員讓我們看見公務員團隊的團結，令我們一起做好動員，協助市民應付颱風的善後工作。