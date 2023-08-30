Ray Online｜王國興：議員「好聲音」應在立會「表演」 挑戰議員12年來從不缺席大會

原定多名立法會議員出席嘅「立會好聲音」音樂會取消，但事件繼續引起討論。工聯會前立法會議員王國興喺社交網站發文，話贈首詩畀啲議員「懸崖勒馬須反省，無敵最易陷腐蝕。勸君為民應戳力，懶政庸政最不堪」。佢提及議員「好聲音」應喺立法會「表演」，而係咪「好聲音」仲要問問老百姓。留意到同屬工聯會嘅現任立法會議員陸頌雄就留言話「向興哥榜樣學習」。
對於建制派「班長」廖長江向議員發長文，苦口婆心勸喻大家，王國興認為有關嘅「温馨提示」並非「合格」要求，只不過係想立法會嘅表現冇咁難睇。佢又話愛國者治港原則下組成嘅立法會，無可否認會畀人有好高期望，但係今屆政府任內嘅表現卻差強人意，不似預期。
王國興挑戰現任議員從不缺席大會
王國興提及愛之深，責之切，以過來人身分公開挑戰現任立法會議員，大膽嘗試刺激一下議員，懇請議員打破佢12年喺立法會嘅紀錄咁話。當中包括12年嚟從來唔缺席同埋唔遲到立法會大會，不過佢話唯一一次遲到缺席大會係「非主觀原因」，因為當時乘搭西鐵故障被困車廂。
另外，紀錄仲包括12年全參加每年度施政報告喺每個事務委員會嘅簡介會，以及全參加財政預算案特别財委會會議，每次必有發問質詢。佢提及如果議員並非全部參加，就冇辦法對政府每年度嘅施政有全面概念以及了解施政政策嘅重點同方向，亦唔明白財政預算案全貌同用錢重點。最後，仲包括喺12年3個任期內，爭取到5項修改法例成果。
王國興反問新形勢下 是否可懶散不作為
王國興提到擔任議員期間，特别喺前行政長官梁振英任內嘅5年中，「反中亂港」嘅議員「瘋狂進攻」，先後9次用不信任議案、譴責議案等圍攻梁振英。而喺9次嘅「辯論鬥爭」中，王國興話自己都「脱稿」發言反擊。因此，佢認為議員必須有敢於鬥爭同勇於發言抗爭嘅「精、氣、神」。佢問及在於今日面對「無敵」新形勢下，係咪就係「最寂寞」，係咪就可以懶散及不作為，又何況係咪真係「無敵」。佢認為恐怕呢啲係新形勢、新條件下、對立法會議員嘅新考驗、新挑戰。