Ray Online｜王國興：議員「好聲音」應在立會「表演」 挑戰議員12年來從不缺席大會

原定多名立法會議員出席嘅「立會好聲音」音樂會取消，但事件繼續引起討論。工聯會前立法會議員王國興喺社交網站發文，話贈首詩畀啲議員「懸崖勒馬須反省，無敵最易陷腐蝕。勸君為民應戳力，懶政庸政最不堪」。佢提及議員「好聲音」應喺立法會「表演」，而係咪「好聲音」仲要問問老百姓。留意到同屬工聯會嘅現任立法會議員陸頌雄就留言話「向興哥榜樣學習」。

對於建制派「班長」廖長江向議員發長文，苦口婆心勸喻大家，王國興認為有關嘅「温馨提示」並非「合格」要求，只不過係想立法會嘅表現冇咁難睇。佢又話愛國者治港原則下組成嘅立法會，無可否認會畀人有好高期望，但係今屆政府任內嘅表現卻差強人意，不似預期。