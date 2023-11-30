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2023-11-30 16:43:14

Ray Online｜田北辰湊孫遊迪士尼　買爆谷排40分鐘向總裁投訴

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田北辰湊孫去迪士尼遊玩（田北辰Facebook）

田北辰湊孫去迪士尼遊玩（田北辰Facebook）

2017年迪士尼推出涉及109億元擴展計劃，由港府承擔一半的54.5億元，其中「魔雪奇緣世界」落成開幕，當年有份批錢嘅立法會議員田北辰日前就帶埋孫仔孫女一探究竟。田二少原本都好滿意樂園服務有提升，新園區又好旺場，豈料最後係一包爆谷累事，田二少傍晚想買包爆谷過下口癮，點知排咗40分鐘先買到，佢就影低咗個畫面，send埋張相畀迪士尼總裁，睇下佢點樣處理。

魔雪奇園機動遊戲排兩句鐘

田二少日前湊孫出巡迪士尼，參觀「魔雪奇緣世界」新主題園區，仲喺Facebook講下遊園經驗，話新園區特別受歡迎，大部份遊戲都要等90至120分鐘，反觀其他園區就因為Frozen 園區旺場，機動遊戲就只係要排45到60分鐘。

一場嚟到，田二少梗係捉住在場工作人員傾偈，工作人員話通關後樂園多咗好多人，新園區仲吸引咗好多外地Frozen粉絲朝聖。田二少又話樂園餐廳嘅角色扮演者服務都好咗，對比以往埋嚟影張相就算，今次「高飛」扮演者對住日本遊客嘅唔同擺pose要求，都來者不拒，大家玩得開心，咁先係迪士尼文化

 

田北辰遊迪士尼樂園（田北辰Facebook） 田北辰遊迪士尼樂園（田北辰Facebook）

不滿小食店提早閂門　買爆谷要排40分鐘

雖然玩得開心，去到夜晚都要掃一掃興，話說田二少諗住買包爆谷過下口癮，點知搵嚟搵去只係得美國小鎮大街附近有得買，仲要等成40 分鐘。田二少就好不滿園內小食店會6點幾就閂門，「周末迪士尼開到9點幾10點，啲小食店無理由咁快就閂晒架嘛」。佢又話已經影低咗個情況，send埋相畀總裁，睇下對方點處理。

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田北辰不滿在迪士尼買爆谷需排40分鐘（田北辰Facebook）

田北辰不滿在迪士尼買爆谷需排40分鐘（田北辰Facebook）

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