Ray Online｜田北辰湊孫遊迪士尼　買爆谷排40分鐘向總裁投訴

2017年迪士尼推出涉及109億元擴展計劃，由港府承擔一半的54.5億元，其中「魔雪奇緣世界」落成開幕，當年有份批錢嘅立法會議員田北辰日前就帶埋孫仔孫女一探究竟。田二少原本都好滿意樂園服務有提升，新園區又好旺場，豈料最後係一包爆谷累事，田二少傍晚想買包爆谷過下口癮，點知排咗40分鐘先買到，佢就影低咗個畫面，send埋張相畀迪士尼總裁，睇下佢點樣處理。

魔雪奇園機動遊戲排兩句鐘

田二少日前湊孫出巡迪士尼，參觀「魔雪奇緣世界」新主題園區，仲喺Facebook講下遊園經驗，話新園區特別受歡迎，大部份遊戲都要等90至120分鐘，反觀其他園區就因為Frozen 園區旺場，機動遊戲就只係要排45到60分鐘。