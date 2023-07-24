Ray Online｜盧寵茂探換心女童芷希稱甚覺欣慰　冀年內落實中港恆常器官移植互助

盧寵茂(左一)今日再到香港兒童醫院探望小芷希(左二)。(醫務衞生局FB)

去年12月接受心臟移植的女童芷希，現時康復進展良好並符合預期。醫務衞生局局長盧寵茂周一(24日)再到香港兒童醫院探望芷希，並送上心意卡及小布書作禮物。

盧寵茂對芷希復康之路順利「甚覺欣慰」

醫務衞生局在社交網站指，盧寵茂欣悉芷希現已開始探索身邊的事物，探訪時亦見芷希小手一直緊握其小火雞公仔，同時對盧寵茂送上的小布書也十分感興趣，甚至懂得揭書。

醫衞局指，7個月前當時僅4個月大的小芷希，接受來自內地捐贈者的心臟，是香港歷來最小的心臟移植病人。當局續稱，小芷希今日展露天真可愛的笑容，溶化身邊各人，包括面對房內多位陌生人也毫不害羞，甚至盧寵茂抱着她時更「眼仔碌碌」與其交流、「咿咿呀呀」學大人說話，盧寵茂對看着芷希的成長「甚覺欣慰」，也很多謝芷希父母送上甚具心思的心意卡。

他亦特別感謝醫護團隊，包括醫生、護士、物理治療師、營養師等專職醫療人員，盡心盡力照顧芷希，讓她穩步踏上復康之路。