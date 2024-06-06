Ray Online｜盧寵茂談禁煙分析「烟」字　稱像吸煙者被困籠中致傷

盧局長喺記者會話，戒煙點解咁難嘅最主要原因就係食煙會令人上癮，煙草當中嘅尼古丁會令人不由自主咁吸食。佢之後就分享煙嘅異體字「烟」，話「因」部分打橫嗰劃就好似支煙，背後就係一個吸煙人士被困籠裏面，「因為吸煙會上癮，佢哋不由自主咁要繼續困喺呢個籠入面。」至於旁邊個「火」字部，佢就話正正顯示煙仔喺上癮嘅時候，會對吸煙人士造成傷害。

睇返網上資料，「煙」字係從「火」，「垔」聲，本義係指火氣，即係物質燃燒時產生嘅混合氣狀物；至於「烟」字，或從因，而「因」為聲符而已。兩者旁邊嘅「火」就同火有關，但就未表示會對吸煙者造成傷害。盧局長又提到，煙草含有超過7,000種化學物，包括70種致癌物，而根據科學研究，每2名長期吸煙者就會有1人提早死亡，全球八大致死原因更加有6個同煙草有關等等。