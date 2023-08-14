Ray Online｜盧寵茂「瞓身」捐血　指捐血過程只像被蚊叮

身為主事官員要「親力親為」，醫務衞生局局長盧寵茂以及副局長李夏茵，今日就去到停泊喺政府總部嘅紅十字會流動捐血車捐血。盧寵茂話成個捐血過程好快捷，只係好似被蚊叮一樣，冇任何不適。佢解釋血液係冇代替品㗎，儲存期亦有限，中心每日需要收集650包血液，先可以為全港醫院提供足夠嘅血液進行臨床輸血治療，等有需要嘅病人及時獲得救援。佢又話要確保血庫可以保持穩定以及充足嘅血液供應，有賴熱心市民自願無私捐血，而每次所捐嘅一包全血，已經可以救治3個或以上嘅病人。