Ray Online｜盧寵茂「瞓身」捐血　指捐血過程只像被蚊叮

身為主事官員要「親力親為」，醫務衞生局局長盧寵茂以及副局長李夏茵，今日就去到停泊喺政府總部嘅紅十字會流動捐血車捐血。盧寵茂話成個捐血過程好快捷，只係好似被蚊叮一樣，冇任何不適。佢解釋血液係冇代替品㗎，儲存期亦有限，中心每日需要收集650包血液，先可以為全港醫院提供足夠嘅血液進行臨床輸血治療，等有需要嘅病人及時獲得救援。佢又話要確保血庫可以保持穩定以及充足嘅血液供應，有賴熱心市民自願無私捐血，而每次所捐嘅一包全血，已經可以救治3個或以上嘅病人。
盧寵茂話各政府部門以及紀律部隊近月已經舉辦多次捐血活動，再呼籲更多市民加入捐血救人嘅行列，成為恆常捐血者。而政府亦鼓勵企業以及團體籌辦更多捐血活動，肩負捐血救人嘅使命。盧寵茂表示衷心感謝所有支持捐血活動嘅熱心市民，期望呢種互助互愛精神可以繼續喺社會傳揚。佢強調政府會一如既往，全力支持捐血活動。
紅十字會捐血資訊
政府提醒紅十字會中心喺全港各區設有多個捐血站，每日亦會派出流動捐血隊以及流動捐血車到訪唔同機構及社區，方便市民捐血。市民可以致電各捐血站或者透過流動應用程式「HK Blood」預約捐血，詳情可以參閱：www.ha.org.hk/rcbts。