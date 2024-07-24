Ray Online｜社工課程教「處理」低效能下屬　被指標籤改名「支持」仍惹不滿

每間公司都可能有「低效能」員工同「低效能」上司，點樣去改善公司效能的確考起管理層。推動「正念教練學」和提供正念課程的自在社主辦實體課活動，開放予社工參與，課程原名為「社工如何處理『低效能』的下屬」，但就令一眾社工感到冒犯，喺網上群起留言批評，有人直斥不知所謂，批評宣揚不正確價值觀，「諗得呢個題目嘅人，真係不適合做社工」，有人反問「下次講下『如何處理低效能上司』得嗎？」，另有人藉機申述業界問題，「講依啲前，請各社福機構先比（畀）番正常薪酬先」，「如何處理社福機構肥上瘦下的問題」。

眾怒難犯，主辦方喺壓力下亦聆聽民意，即場發揮正念精神，將課程名稱嘅「處理」兩字改成「支持」，全名就係「社工如何支持『低效能』的下屬」，不過未能平息民憤，留言嘅社工同網民都仲未肯收貨，有人直斥「字眼改，mindset （思維）未改」，有人直接點明問題，話「重點係 『低效能』，標籤同事」，有人就慨歎「其實社工最低度都識唔好亂咁labelling（標籤）啦」。

網民倡改名「如何變得高效能」 有人更加幫佢諗埋題目，將「低效能」倒轉講，話「如何讓下屬變得更高效能」就得，或者將「效能」字眼改做「動機」，就算係「低動機」都好聽過「低效能」，就咁聽又好似幾有道理喎。