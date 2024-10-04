Ray Online｜科學館展盧煜明等5科學家科研　未來科學大獎獎金達100萬美元媲美諾貝爾獎

未來科學大獎周今年第二度喺香港舉行，香港科學館仲會喺今日（4日）起至11月4號舉辦「未來科學大獎展覽」，除咗介紹大獎嘅創立同埋今年獲獎者資料之外，仲會展出歷屆5位香港獲獎者嘅研究同貢獻。有「無創產前檢查之父」之稱嘅候任中大校長盧煜明亦曾係得獎者，佢今日亦親臨科學館介紹展覽，仲話對曾經獲獎感到榮幸，希望展覽有機會令更多人了解大獎同埋獲獎者嘅科研工作，相信有助培育年輕一代對科研的興趣。
講到咁巴閉，未來科學大獎究竟有乜來頭，原來大獎係由香港未來科學大獎基金會喺2016年設立，係由一班科學家同埋企業家群體共同發起嘅科學獎項，旨在獎勵中國內地、香港、澳門同台灣取得傑出科學成果嘅科學家，大獎曾經被國際科學雜誌《Nature》譽為「中國的諾貝爾獎」，設有「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」三大獎項，單項獎金 100萬美元。
去年諾貝爾獎獎金約106萬美元
瑞典諾貝爾獎仲有幾日就會公布今年嘅獲獎名單，翻查資料，諾貝爾基金會舊年將獎金加碼到每個獎項1,100萬瑞典克朗，按今日匯率計約106萬美元。而香港人熟知嘅「邵逸夫獎」，設天文學、生命科學與醫學，以及數學科學三個科學領域獎項，每個獎項包括證書，金牌及120萬美元獎金。
展5港科學家科研成果
講返今次展覽，除咗盧煜明教授嘅「無創性胎兒染色體異常檢測」研究會展出，仲有互動遊戲俾參觀人士簡單易明理解其科學原理之外，展覽亦都會介紹其他歷屆得獎者嘅研究，包括介紹 2019年物質科學獎獲獎者陸錦標教授喺實驗中發現第三種中微子振盪模式，促進超出標準模型的新物理研究，有望解釋宇宙中物質與反物質不對稱的現狀。
2021年生命科學獎獲獎者袁國勇教授同裴偉士教授嘅展覽部分概述發現導致2003年嚴重急性呼吸系統綜合症的冠狀病毒嘅過程，而2022年數學與計算機科學獎獲獎者莫毅明教授創立嘅極小有理切線簇（VMRT）理論，解決代數幾何領域嘅一系列猜想，亦都會喺展覽中介紹。對科學研究有興趣嘅朋友，就唔好錯過喇。