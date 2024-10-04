Ray Online｜科學館展盧煜明等5科學家科研　未來科學大獎獎金達100萬美元媲美諾貝爾獎

未來科學大獎周今年第二度喺香港舉行，香港科學館仲會喺今日（4日）起至11月4號舉辦「未來科學大獎展覽」，除咗介紹大獎嘅創立同埋今年獲獎者資料之外，仲會展出歷屆5位香港獲獎者嘅研究同貢獻。有「無創產前檢查之父」之稱嘅候任中大校長盧煜明亦曾係得獎者，佢今日亦親臨科學館介紹展覽，仲話對曾經獲獎感到榮幸，希望展覽有機會令更多人了解大獎同埋獲獎者嘅科研工作，相信有助培育年輕一代對科研的興趣。

講到咁巴閉，未來科學大獎究竟有乜來頭，原來大獎係由香港未來科學大獎基金會喺2016年設立，係由一班科學家同埋企業家群體共同發起嘅科學獎項，旨在獎勵中國內地、香港、澳門同台灣取得傑出科學成果嘅科學家，大獎曾經被國際科學雜誌《Nature》譽為「中國的諾貝爾獎」，設有「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」三大獎項，單項獎金 100萬美元。