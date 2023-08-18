Ray Online｜稱曾諫林鄭李家超勿推修例　何柱國：港今日局面屬天災人禍難有夜市

香港疫後經濟復甦不似預期，尤其是晚市甚為冷清。財政司長陳茂波揚言要在短期內與業界合力將香港夜市「搞活搞旺」。前星島新聞集團主席何柱國昨(18日)在商台節目《光明頂》與主持陶傑談話時指，香港有今日的局面是「天災人禍」造成，夜市早已消失，並透露他在反修例期間，曾面諫前特首林鄭月娥，時任保安局局長、現任特首李家超勿推行修例，更與他們解釋會受到美國制裁，惟兩人「聽唔明」。

料陳茂波遲早撤樓市「辣招」

何柱國指，香港有今日的局面是天災人禍造成，「天災」是新冠疫情，「人禍」就是林鄭月娥推行修訂《逃犯條例》，當時他已經跟林鄭月娥和李家超表示修例會引來美國制裁，影響香港與美國的貿易，進而影響香港進口內地的高科技技術，但兩人對制裁「唔係幾明(白)」。他說李家超專門做保安事務，並非搞生意，對美國制裁只是一知半解。他形容今日經過「黑衣人暴動」、「外國佬博懵」及新冠疫情後的香港是「絕對傷」，反問「有咩夜市啫？」。他又說，深圳環境好，所以有夜市。

他續指，李家超上任特首後，他曾與幾位商界人士跟李家超見面，他提到香港和內地經濟下行即將來臨，毋須要再想靠內地支持香港，在香港3大支柱旅遊、財經和零售業中，不要再寄望零售業。他建議取消股票印家稅及樓市「辣招」，以活躍證券市場和吸引外地人才來說，又指若地產行業不行，會引致很多人失業，並質疑陳茂波出身會計，對經濟欠認識，認為陳茂波「遲早要取消辣招」。