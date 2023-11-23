Ray Online｜稱港搶人才如「追女仔」　林健鋒：我靚仔都要畀人知道有內涵

Ray Online｜林健鋒指，香港搶人才如「追女仔」，除了「靚仔」外，亦要讓人知道有「內涵」。(資料圖片/蘇文傑攝)

完善後的立法會今日(23日)繼續辯論《施政報告》致謝議案，以感謝及支持特首李家超在《施政報告》中所提出的措施。對於《施政報告》中提出搶人才措施，行政會議成員、經民聯議員林健鋒發言時就用「追女仔」做比喻，稱全世界都正在積極搶人才，認為政府必須要有吸引及便利他們來港的政策，他說：「好似我靚仔都要畀人知道我有內涵先得㗎嘛！」

林健鋒說：「政府搶人才、搶企業唔係一個口號，而是有實實在在的賣點，當然香港除咗要有引商招才的誠意，亦都要有吸引及便利佢哋(人才)來香港的政策，好似追女仔咁，淨係有誠實係唔足夠㗎！一定要有實際行動去展現你的魅力和個人之處，又好似我靚仔都要畀人知道我有內涵先得㗎嘛！」

他認為，香港作為一個國際都會，不單要讓人見到有繁榮的一面，亦要讓人感覺香港是「宜居、宜業、宜遊、宜養、宜學」，可以有優質生活，願意在港落地生根。他稱內地對於吸引人才的措施比香港走先很多，希望香港在出招搶人才方面更積極進取，包括在「資本投資計劃」、即俗稱投資移民方面，他建議政府除了股市、基本外，亦可考慮放寬房地產。

Ray Online｜冀明年 《財案》全面撤辣

林健鋒又說，雖然經民聯歡迎《施政報告》中一系列樓市「減辣」措施，但觀乎市場反應認為措施偏向保守，期望政府觀察市場反應後，如兩、三個月後無異常情況，在明年2月《財政預算案》時能全面撤辣，讓市場回復正常及健康發展。