Ray Online｜立會餐廳邀議員試食　除咗燒春雞意粉同雲吞麵仲有咩？

立法會餐廳不知不覺已經轉手近9個月，為咗更了解食客口味同炮製更多啱食嘅菜式，今日(12日)專誠邀請咗一班議員去餐廳議員專區試食新菜式。主席梁君彥喺facebook專頁話，餐廳好貼心咁推出咗多款開胃時令新菜式，佢同試食嘅議員都好畀心機提供意見，相信餐廳一定會從善如流，「盡力為食客做足一百分！」

梁君彥讚營辦商迎難而上

梁君彥話，要贏得議員及其他立法會大樓使用者嘅歡心絕對唔容易，不過營運商都好有誠意和決心迎難而上。佢又提到，雖然通脹壓力增加、經營成本上漲，用環保物料做嘅外賣餐盒成本都唔輕，不過為咗爭取更多食客幫襯，餐廳決定獨力承擔兩蚊外賣盒嘅費用，唔再轉嫁畀食客，大讚餐廳繼續用抗通漲價格服務大家，「值得畀like！」