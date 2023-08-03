Ray Online｜立法會民政及文化體育事務委員會結束杭州職務訪問 陸頌雄著古裝拎雞籠

立法會民政及文化體育事務委員會訪問團今日(3日)結束杭州及東陽的職務訪問。行程嘅最後一天，訪問團參觀位於東陽市橫店影視城內嘅圓明新園，了解這個糅合中西文化及建築的文化景區。難得嚟到影城，有議員就忍唔住換返套古裝過下癮。陸頌雄同郭玲麗就著上古裝帶大家齊齊穿越返古代，仲喺社交媒體出post問大家點睇佢呢個造型，立法會議員林琳就留言話「唔係好得」。



嚟到行程最後一日，訪問團參觀位於東陽市橫店影視城內嘅圓明新園，了解呢個糅合中西文化及建築嘅文化景區。圓明新園按一比一的比例仿建北京圓明園建築群，由春、夏、秋及冬四苑等景區組成。難得參觀影視城，議員們似乎都忍唔住嚟場「cosplay」。陸頌雄就換上一套藍色嘅古裝，仲拎住隻雞籠，又喺社交媒體出post問「我呢個造型，大家點睇？」不過，林琳就好似唔係太欣賞，留言話「唔係好得」。何敬康就留言話「未請教」。同行的郭玲麗亦都換上一套綠色嘅古裝，仲擺咗個遠眺前方嘅甫士。