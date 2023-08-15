Ray Online｜立法會美化工程　梁君彥指「鼓底」入口化身成打卡位

立法會趁暑假休會，除咗密鑼緊鼓進行重建工程，同時亦進行美化工程。立法會主席梁君彥喺社交網站發文，話立法會「鼓底」公眾入口作為大樓正門入口，一直以嚟光線不足。秘書處早前就邀請知專設計學院嘅學生設計，而設計概念喺今日已經成真。梁君彥話相信會令正門入口成為「打卡位」，亦係議員接受傳媒訪問嘅新地標。

由相片可見，原本啡色設計嘅正門入口搖身一變，變成以白色為主調，安裝咗米白色新門框，並將「立」字會徽以及入口名稱立體化，仲有喺門框裝上LED燈。所以，梁君彥聯同立法會秘書長陳維安專程去睇正門亮燈效果。梁君彥形容LED燈亮起，原本暗沉嘅正門連同鄰近範圍即刻變得明亮同增添生氣。佢話「立」字會徽背後發光，尤其耀眼奪目！而正門入口睇起嚟既簡約又醒神，亦同周邊設計保持和諧一致，佢一讚知專同學仔嘅心思。