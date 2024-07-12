Ray Online｜立法會辦巴黎奧運打氣活動　江玉歡試玩平板支撐(多圖)

議員今日有機會即場試做6項體適能活動，都好踴躍上前一顯身手，又同運動員同教練交流運動心得。立法會主席梁君彥親身上陣試做坐地前伸，「女將」江玉歡就做平板支撐。民建聯議員林琳就抱埋個仔「波波」參加活動，「波波」喺瑜珈墊上面好似都蠢蠢欲動呀。

巴黎奧運月底揭幕，立法會一連兩個禮拜舉辦兩項活動燃點氣氛，「頭炮」就係今日舉辦打氣活動。立法會議員雖然唔係專業運動員，但都唔執輸試玩6項體適能活動，測試吓自己夠唔夠「Fit」！

郭晶晶借出兩套奧運領奬服裝

梁君彥特別多謝議員霍啟剛嘅太太、奧運跳水冠軍郭晶晶借出2016年里約奧運同2022年北京冬奧兩套國家隊嘅奧運領奬服裝，畀立法會展示。另外亦展出今屆巴黎奧運港隊嘅出場服裝同領獎服裝，預祝香港運動員旗開得勝，穿「金」戴「銀」。立法會地下大堂嘅大屏幕會喺合適可行嗰陣播放奧運賽事，等議員、秘書處職員、訪客等與民同樂。

今日有8位現役同退役運動員出席活動，柔道選手王嘉莉同大家分享備戰心情，話紓緩緊張心情嘅關鍵係少啲上網，專注研究對手。前空手道代表李振豪同埋曾經代表香港三戰奧運嘅前羽毛球選手葉姵延，就提到個人能力始終有限，最重要係香港團結一心，運動員輕裝上陣就可以創造奇跡，呼籲大家多支持香港體壇。前七人欖球代表姚錦成、前空手道代表唐焯彬、前高爾夫球代表何雁詩、前滑浪風帆代表文傲軒同前劍擊代表林衍蕙都有參加活動。