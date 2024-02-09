Ray Online｜羅淑佩公開家傳蘿蔔糕食譜

農曆新年又至，自言係屋邨妹嘅房署署長羅淑佩唔單止打擊濫用公屋了得，仲係烹飪高手。佢最新喺房署刊物《互信》分享小時候喺屋邨過年嘅經驗，話家家戶戶男戶主會重髹鐵閘，主婦就會大顯身手，製作炸油角、笑口棗同蒸年糕，羅淑佩自豪細個幫阿媽手整蘿蔔糕，繼承咗蘿蔔糕食譜，每年過年都會依法炮製，仲話40年嚟中學同學就係為咗一嘗「羅媽媽自家蘿蔔糕」，特登登門拜年。

繼承食譜嘅羅淑佩唔打算藏私，仲公開家傳食譜，畀大家試吓跟住做，仲留下個人心得，提醒可以將蘿蔔磨絲時保留部分切粗條，但佢個人就比較鍾意完全磨絲，咁樣食起嚟口感會比較統一。唔知有冇人趁新年假期有興趣一試署長個家傳食譜呢。