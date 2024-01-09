Ray Online｜羅淑佩談20年公屋住戶經驗　稱自身經歷是「最佳培訓課程」

羅淑佩：細個最鐘意去屋邨「大球場」玩

署長羅淑佩話，自己從小喺公屋出身，大約三歲開始就住喺石蔭邨，直至拆卸重建，形容石蔭邨滿載佢嘅童年回憶。羅淑佩回憶小時候，話好期待爸爸放工後帶她到「大球場」玩三輪車，又指屋邨入面有小型足球場、籃球場、鞦韆、氹氹轉、滑梯‍等，是當年公屋細佬嘅「主題樂園」。

她踩完單車又會去「八座」的「坤記士多」買汽水、雪糕，大熱天時仲會伸手進雪汽水的凍櫃中浸凍水，又大讚真的「無得頂」！

羅淑佩喺特刊題到，佢班中學同學大多都係石蔭邨或石籬邨街坊，有幾位至今仍是「閨蜜」，其中一位同學現在已是一所中學的校長，以前她住在署長對面的大廈，雖然中間隔着「大球場」、馬路和停車場，但仍可輕易看見對方家中有否開燈，仲話「唔使打電話都知對方瞓咗覺未，感覺人與人的距離好近」。