Ray Online｜與「死敵」盧寵茂推廣戒煙　何柱國：情願被刀斬好過化療

曾經營煙草生意的前全國政協常委何柱國，上月自爆早前確診肺癌後康復及已戒煙。他近日與自己口中「最唔鐘意的」醫務衞生局局長盧寵茂合作，聯手為一個宣傳戒煙節目對談。何柱國被盧問到若能再選擇，會否早點戒煙或不吸煙時，坦言若知道化療會如此辛苦，「寧願被刀斬一下，都好過我捱一星期的化療，斬多幾下都無所謂」。

何柱國上月稱：「我呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂」，強調個人有吸煙自由，但經歷今年患癌後，如今要：「感謝佢（盧）」。現時已戒煙的何柱國與盧寵茂，在吸煙與健康委員會《齊建無煙香港》電視專題節目對談。盧寵茂指何的精神都很好，何回應稱「精神剛好一些，(其實)麻麻哋」。曾是煙草商的何柱國坦言被盧寵茂逼得很辛苦，稱曾跟煙民說：「那個盧寵茂像無人機一樣，日日盯著你去哪裡，逃也逃不掉。」盧回應稱只是想大家健康。