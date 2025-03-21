Ray Online｜與「死敵」盧寵茂推廣戒煙　何柱國：情願被刀斬好過化療

曾經營煙草生意的前全國政協常委何柱國，上月自爆早前確診肺癌後康復及已戒煙。他近日與自己口中「最唔鐘意的」醫務衞生局局長盧寵茂合作，聯手為一個宣傳戒煙節目對談。何柱國被盧問到若能再選擇，會否早點戒煙或不吸煙時，坦言若知道化療會如此辛苦，「寧願被刀斬一下，都好過我捱一星期的化療，斬多幾下都無所謂」。
何柱國上月稱：「我呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂」，強調個人有吸煙自由，但經歷今年患癌後，如今要：「感謝佢（盧）」。現時已戒煙的何柱國與盧寵茂，在吸煙與健康委員會《齊建無煙香港》電視專題節目對談。盧寵茂指何的精神都很好，何回應稱「精神剛好一些，(其實)麻麻哋」。曾是煙草商的何柱國坦言被盧寵茂逼得很辛苦，稱曾跟煙民說：「那個盧寵茂像無人機一樣，日日盯著你去哪裡，逃也逃不掉。」盧回應稱只是想大家健康。
16歲開始吸煙 「是威水及壞孩子形象」
吸煙近60年、現年75歲的何柱國數個月因確診肺癌，需要做化療及電療，他說戒煙過程不辛苦：「不用戒，它已令人自動戒，因為你連飯都不想吃，它逼著你戒。過程是很痛苦，即是你不想生也可，不想死亦可。」
「食支煙如做賊」 社會風氣可令更多人戒煙
政府計劃進一步控煙，曾是煙草商的何柱國相信社會風氣已可令更多人戒煙，又回憶自己16歲開始吸煙的原因：「抽煙是一個形象、是『威水』及壞孩子的形象，嚇嚇人也好。」不過，他直言今日「風水輪流轉」，因為回家見到孫兒，小朋友也叫不要食煙，「你由英雄都跌落『狗熊』，食支煙都要走出門口避，如做賊，你啲平衡就會不同，對吧。」
盧寵茂問到若有機會再選擇，會否早點戒煙或不吸煙，何柱國回應稱若知道化療如此辛苦，不會吸煙，「我情願被刀斬一下，都好過我捱一星期的化療，不是一下，斬多幾下都無所謂。」