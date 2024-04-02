Ray Online｜葉劉推介多間香港餐廳　指要讓人認為值得在港消費

葉劉喺社交網站大方分享行程內容，第一站先去大坑。佢話眾所周知小區入面有好多特色美食，包括經營超過40年嘅康記粥店，有新鮮又好味嘅豬潤腸粉同綿滑嘅皮蛋魚片粥。另外，連續多年榮獲米芝蓮美食推介嘅潮樂園，都係葉劉成日幫襯嘅餐廳，佢嗌咗鵝片、豬頭肉、滷水蛋同豆腐潮州四寶，攞返屋企慢慢食。之後葉劉經過祥勝茶餐廳，見到大排長龍，原來大家都係為招牌蔥油豬扒飯同埋蔥油煎土魷肉餅飯而嚟。區內出名嘅意大利餐館「Nocino」咁啱休息，葉劉同朋友就幫襯蓮花宮附近嘅另一間意大利餐廳「Ask For Alonzo」，佢話食物無論賣相、品質同分量都好唔錯，加上餐廳好有國際化氣氛，每人平均消費只係百幾蚊，佢覺得係物有所值。

復活節連假期間，香港出境人次遠超入境人次。行政會議召集人葉劉淑儀就留港消費，話除咗公務之外都留喺屋企好好休息。今朝處理好文書工作之後，就趁住最後一日假期同朋友落區，仲推介多間餐廳喎。

葉劉指大坑橫街有不少空舗

行盡大坑唔同角落，葉劉留意到部分舖頭喺長假期嘅生意唔錯，但橫街有唔少吉舗，有街坊見到呢個境況都忍唔住落淚，話香港各行各業經營困難，冇辦法逆轉香港人北上消費嘅趨勢，話明白政府好努力，但都要諗辦法挽救香港經濟。

之後，葉劉同朋友去鴨脷洲買餸，發覺鴨脷洲大街遠比疫情嗰陣淡靜。而佢哋一行人去到鴨脷洲街市嗰陣人流就唔錯，相信因為街市以靚海鮮聞名，葉劉就買咗一隻佛山冰鮮雞同牛肉。

要讓人認為值得在港消費

總結呢一日行程，葉劉話聽到大家訴說苦況都覺得無限唏噓。佢提到香港市道好差，反問就算政府努力舉辦全港18區「日夜都繽紛」活動，但實際帶到幾多經濟效益？葉劉話香港營運成本好高，除非可以創造極大價值或者大幅減價，等大家覺得值得喺香港消費，唔係嘅話短期內好難改變市道低迷嘅現象。