Ray Online｜葉劉相隔近十年回家鄉佛山　指與葉問同屬一村

通關後唔少人都返內地，當中行政會議召集人葉劉淑儀日前都連同黨友兼佛山同鄉劉文杰以及盧曉楓去佛山展開「尋鄉之旅」。但佢話說來慚愧，過去10幾年一直忙於工作，再加上經歷2019年「黑暴事件」及隨之而嚟嘅新冠疫情，原來已經接近10年未有回鄉。

葉劉與 葉問同屬一村

葉劉介紹家鄉係佛山南海獅山鎮白沙橋羅村，更加同詠春一代宗師葉問同屬一村！而依家羅村仍然保留由曾祖父以及堂兄弟合力修葺嘅祖屋，佢話好高興終於有機會回鄉祭祖，雖然堂兄已經過世，但仍然可以同堂嫂、堂妹重聚。佢仲話冇見多年，堂妹已經成家立室，育有一仔一女，難得重聚，大家互相問好之餘仲傾個唔停。相隔多年，葉劉話難得村內鄉親父老仍然認得佢，一見面就上前擁抱握手，非常熱情。而眾人喺宗祠以及祖屋重聚，實在既溫馨又感動。其中一位鄉親係年過九旬嘅老婆婆，雖然年事已高，但仍然聲如洪鐘，非常壯健。