Ray Online｜葉劉相隔近十年回家鄉佛山　指與葉問同屬一村

通關後唔少人都返內地，當中行政會議召集人葉劉淑儀日前都連同黨友兼佛山同鄉劉文杰以及盧曉楓去佛山展開「尋鄉之旅」。但佢話說來慚愧，過去10幾年一直忙於工作，再加上經歷2019年「黑暴事件」及隨之而嚟嘅新冠疫情，原來已經接近10年未有回鄉。
葉劉與葉問同屬一村
葉劉介紹家鄉係佛山南海獅山鎮白沙橋羅村，更加同詠春一代宗師葉問同屬一村！而依家羅村仍然保留由曾祖父以及堂兄弟合力修葺嘅祖屋，佢話好高興終於有機會回鄉祭祖，雖然堂兄已經過世，但仍然可以同堂嫂、堂妹重聚。佢仲話冇見多年，堂妹已經成家立室，育有一仔一女，難得重聚，大家互相問好之餘仲傾個唔停。相隔多年，葉劉話難得村內鄉親父老仍然認得佢，一見面就上前擁抱握手，非常熱情。而眾人喺宗祠以及祖屋重聚，實在既溫馨又感動。其中一位鄉親係年過九旬嘅老婆婆，雖然年事已高，但仍然聲如洪鐘，非常壯健。
多年未有回鄉，葉劉話今次重回羅村發覺家鄉大有進步，社區設施改善咗唔少，據說連水浸問題都解決咗。令佢特別感到高興嘅，係有機會細心參觀劉氏大宗祠。佢介紹宗族劉氏據說係唐堯年代被賜予劉姓，之後因為中原戰亂，部分祖先南下嚟到珠三角一帶，定居羅村並興建呢所宗祠。
劉氏家訓：培養寬和之氣
最令葉劉印象深刻嘅，係喺祠堂內赫然見到「劉氏家訓」。據說呢篇家訓可以追溯至公元後197年，其中一句開宗明義係希望劉氏後人世世代代緊記培養寬和之氣，亦即寬大、慈和之氣。佢話其實現今世代無論係個人、家庭、甚至社會，都需要寬和之氣，佢會將呢句極有意義嘅祖宗家訓銘記於心。