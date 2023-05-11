Ray Online｜葛珮帆孖多名藝人促禁用「老鼠膠板」　稱容易濫殺無辜動物

香港鼠患日趨嚴重，多區不難見鼠出沒蹤影，今（11日）立法會聯同動物保護組織創辦人郭秀雲、藝人陳逸璇和陳庭欣等、動物律師麥劍祺和動物保護科學家羅伯特等開記者會，促請港府禁用「老鼠膠板」，稱容易濫殺無辜動物，Ray覺得大家非常有愛心！

易誤殺寵物及野生動物和候鳥

葛珮帆引用政府數據，指出2022年下半年，食環署在全港捕獲活鼠的數目約為2.7萬多隻，較前年同期的1.8多隻增加約一半。她表示，雖然捕獲活鼠數目有上升，惟當局大多使用「老鼠膠板」及毒餌。

最近數年，寵物及家養動物誤觸陷阱或被陷阱誘捕的個案呈上升趨勢，在去年全年，薄扶林及南丫島就發生了極大量的狗隻誤食毒餌致死事件，指相信毒餌並非有效的滅鼠辦法，難以只毒殺鼠類而不誤殺寵物及野生動物和候鳥，或破壞本地生態環境；而使用「老鼠膠板」捕鼠而誤傷其他動物的個案亦呈上升趨勢。

葛珮帆指出，「老鼠膠板」會讓動物緩慢、痛苦地以極不人道的方式死去，使用這類誘捕工具是十分殘忍的做法。被黏住的動物通常會經歷數小時甚至數日的痛苦，才會死於飢餓或失血過多，更有些動物甚至為了脫身，而撕破自己的皮膚或是咬斷被黏住的部位，使動物遭受不必要的痛苦。