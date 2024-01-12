Ray Online｜蔡若蓮第一次沖港式奶茶　形容茶底同香港一樣要多元

絲襪奶茶係港式茶餐廳嘅靈魂，教育局局長蔡若蓮今日(12號)就同常秘李美嫦同副局長施俊輝，由落茶葉到撞茶合力炮製一杯港式奶茶。雖然今日個茶壺唔係太重，但Ray就留意到第一次沖嘅蔡若蓮，拎起嚟倒茶嗰時都要唞大氣喎，仲話為免倒出界「呼吸都控制埋」。

唔同人才組合香港先更有特色

作為香港特色之一，蔡若蓮喺國際廚藝學院學生指導下，成功沖好杯奶茶，並同其他一齊擺喺枱面砌成「HK」字樣，仲話香港人出外旅行可能都會掛住香港奶茶咁喎。佢又講到，施俊輝喺第一步就係將唔同茶葉按配方放入沖茶袋，就好似香港都要靠唔同地方同專業背景嘅人才，組合起嚟味道先係最好，亦都可以令香港發展更有特色、更面向世界。