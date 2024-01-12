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2024-01-12 15:45:08

Ray Online｜蔡若蓮第一次沖港式奶茶　形容茶底同香港一樣要多元

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Ray Online｜蔡若蓮第一次沖港式奶茶　形容茶底同香港一樣要多元

Ray Online｜蔡若蓮第一次沖港式奶茶　形容茶底同香港一樣要多元 (羅庸軒攝)

絲襪奶茶係港式茶餐廳嘅靈魂，教育局局長蔡若蓮今日(12號)就同常秘李美嫦同副局長施俊輝，由落茶葉到撞茶合力炮製一杯港式奶茶。雖然今日個茶壺唔係太重，但Ray就留意到第一次沖嘅蔡若蓮，拎起嚟倒茶嗰時都要唞大氣喎，仲話為免倒出界「呼吸都控制埋」。

唔同人才組合香港先更有特色

作為香港特色之一，蔡若蓮喺國際廚藝學院學生指導下，成功沖好杯奶茶，並同其他一齊擺喺枱面砌成「HK」字樣，仲話香港人出外旅行可能都會掛住香港奶茶咁喎。佢又講到，施俊輝喺第一步就係將唔同茶葉按配方放入沖茶袋，就好似香港都要靠唔同地方同專業背景嘅人才，組合起嚟味道先係最好，亦都可以令香港發展更有特色、更面向世界。

喺奶茶之外，蔡若蓮面對咖啡同泡茶二揀一嗰時，就話以前會鍾意泡茶，但依家忙咗就飲咖啡多，又諗起做老師嗰陣曾經帶學生訪問茶藝師，起初佢心諗「飲茶咪飲茶，點解要搞咁多嘢」，後尾就認識到品茶係一種道、一種修養，今日沖茶沖得企理
就能夠令茶葉有返生命。

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香港未來會繼續去海外招生

蔡若蓮又多謝教師嘅專業發展同學生嘅認真態度，先可以令香港教育咁優質，又提到疫情復常後學生除咗要學「德、智、體、群、美」，仲有好多機會出去考察。

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舊年《施政報告》提出香港要成為高等教育樞紐，施俊輝話香港會繼續去海外招生，最重要係多做宣傳，仲提到舊年「一帶一路」高峰論壇都有搵返相應國籍嘅學生接待海外貴賓，令對方感到「嚟到香港都見到同鄉」咁喎！另外，舊年政府全體出動宣傳區議會選舉，李美嫦就話當時既然都係擺咗街站，倒不如一次過宣傳埋教育局嘅正向家長運動，依家講起都覺得「一雞兩味」效果唔錯。

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