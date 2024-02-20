熱門搜尋:
大光麵 Chubby Hearts 潮濕 美斯 長者醫療券 23條立法 垃圾徵費 流感 曉柏峰 回南天 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-20 17:22:21

Ray Online｜西貢民政處派發「完善地區治理紙牌遊戲」　扮演民政專員建設美好社區

分享：
Ray Online｜西貢民政處派發「完善地區治理紙牌遊戲」　扮演民政專員建設美好社區(讀者提供)

Ray Online｜西貢民政處派發「完善地區治理紙牌遊戲」　扮演民政專員建設美好社區(讀者提供)

區議會選舉上年舉行，政府話係「完善地區治理」嘅重要一步。為咗進一步宣傳，近日西貢民政事務處就派發「完善地區治理紙牌遊戲」，玩家可以扮演民政事務專員，處理各種地區事務，「建設美好社區」。

地區人士向《am730》提到，今日出席西貢民政新春酒會獲得呢盒紀念品。根據遊戲介紹，話喺完善地區治理架構後，由民政專員擔任區議會主席，可以更好統籌區議會、「三會」(分區、防火、滅罪委員會)同埋關愛隊，產生協同效應，更有效服務市民。而喺遊戲中，玩家扮演民政專員當中，有需要嗰陣要透過地區治理領導委員會或者地區治理專組，把握時間、資源同策略，處理地區事務，以獲得「民心」。

處理地區事務會獲得「民心」

每位玩家會獲派8張「架構」手牌，鬥快打出手上正確嘅「架構」牌，配對職能正確而且相同顏色嘅「事務牌」，例如應付緊急事故、探訪有需要人士等，就可以得到「事務」牌同埋相應「民心」。每個回合最先集齊12個「民心」嘅玩家，喺嗌出「齊心」口令後，就會結束回合。3個回合結束後，攞到最多「民心」嘅玩家就係贏家。

遊戲目的係考驗玩家對地區治理架構嘅認識，以及手、口、眼協調同反應；幫助玩家加深了解地區治理架構同職能，寓學習於遊戲；體現「完善地區治理，建設社區幫到你」嘅精神。

Ad Block
Ray Online｜西貢民政處派發「完善地區治理紙牌遊戲」　扮演民政專員建設美好社區(讀者提供) Ray Online｜西貢民政處派發「完善地區治理紙牌遊戲」　扮演民政專員建設美好社區(讀者提供) Ray Online｜西貢民政處派發「完善地區治理紙牌遊戲」　扮演民政專員建設美好社區(讀者提供) Ray Online｜西貢民政處派發「完善地區治理紙牌遊戲」　扮演民政專員建設美好社區(讀者提供) Ray Online｜西貢民政處派發「完善地區治理紙牌遊戲」　扮演民政專員建設美好社區(讀者提供)
2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受