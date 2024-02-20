Ray Online｜西貢民政處派發「完善地區治理紙牌遊戲」　扮演民政專員建設美好社區

區議會選舉上年舉行，政府話係「完善地區治理」嘅重要一步。為咗進一步宣傳，近日西貢民政事務處就派發「完善地區治理紙牌遊戲」，玩家可以扮演民政事務專員，處理各種地區事務，「建設美好社區」。

地區人士向《am730》提到，今日出席西貢民政新春酒會獲得呢盒紀念品。根據遊戲介紹，話喺完善地區治理架構後，由民政專員擔任區議會主席，可以更好統籌區議會、「三會」(分區、防火、滅罪委員會)同埋關愛隊，產生協同效應，更有效服務市民。而喺遊戲中，玩家扮演民政專員當中，有需要嗰陣要透過地區治理領導委員會或者地區治理專組，把握時間、資源同策略，處理地區事務，以獲得「民心」。