Ray Online｜西貢民政處派發「完善地區治理紙牌遊戲」　扮演民政專員建設美好社區

區議會選舉上年舉行，政府話係「完善地區治理」嘅重要一步。為咗進一步宣傳，近日西貢民政事務處就派發「完善地區治理紙牌遊戲」，玩家可以扮演民政事務專員，處理各種地區事務，「建設美好社區」。
地區人士向《am730》提到，今日出席西貢民政新春酒會獲得呢盒紀念品。根據遊戲介紹，話喺完善地區治理架構後，由民政專員擔任區議會主席，可以更好統籌區議會、「三會」(分區、防火、滅罪委員會)同埋關愛隊，產生協同效應，更有效服務市民。而喺遊戲中，玩家扮演民政專員當中，有需要嗰陣要透過地區治理領導委員會或者地區治理專組，把握時間、資源同策略，處理地區事務，以獲得「民心」。
處理地區事務會獲得「民心」
每位玩家會獲派8張「架構」手牌，鬥快打出手上正確嘅「架構」牌，配對職能正確而且相同顏色嘅「事務牌」，例如應付緊急事故、探訪有需要人士等，就可以得到「事務」牌同埋相應「民心」。每個回合最先集齊12個「民心」嘅玩家，喺嗌出「齊心」口令後，就會結束回合。3個回合結束後，攞到最多「民心」嘅玩家就係贏家。
遊戲目的係考驗玩家對地區治理架構嘅認識，以及手、口、眼協調同反應；幫助玩家加深了解地區治理架構同職能，寓學習於遊戲；體現「完善地區治理，建設社區幫到你」嘅精神。