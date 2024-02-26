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2024-02-26 11:56:02

Ray Online｜許正宇與金發局成員「唱雙簧」　拍片反駁「香港玩完論」

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Ray Online｜許正宇與金發局成員「唱雙簧」 拍片反駁「香港玩完論」。(財經事務及庫務局fb截圖)

Ray Online｜許正宇與金發局成員「唱雙簧」 拍片反駁「香港玩完論」。(財經事務及庫務局fb截圖)

被指「中國大好友」、摩根士丹利前亞洲區主近日表示「香港已玩完」(Hong Kong is over)的言論，引發社會熱議和極大迴響財經事務及庫務局在社交專頁上載局長許正宇與金發局董事局成員Damien Green對談的影片，駁斥「香港玩完論」，希望讓社會討論聚焦事實，免受坊間偏頗言論或揣測自亂陣腳。兩人對本港以至內地的發展前景感到樂觀。

許正宇：港從來都不是「已玩完」

該影片長約7分鐘，許正宇與Damien Green就有關香港的發展潛力、中國經濟增長，以及《基本法》第23條立法等方面作交流Damien Green駁斥「玩完」說法沒有事實支持，指若從本港金融市場的廣度、財富和資產管理，或者債券市場或ETF市場而言，反映的是長期穩健增長。

許正宇之後就說，雖然香港無可避免受到外圍因素影響，但數據顯示香港正蓬勃發展，「從來都不是『已玩完』」，許局長提到過去10年本港資產管理規模增長了143%，目前ETF的日均交易量增長20%；去年離岸人民幣債券發行量亦幾乎翻了一番Damien Green則說，香港是當今全球少有的保險中心之一，有126家保險公司營運，全球20大保險集團中超過一半，以及兩個世界上最主要的集團都在香港上市和設立等。

指23條立法是為商業提供穩定環境

其後他們還談到許多內容，總之就是表示對香港和內地發展前景感到樂觀。說到《基本法》23條立法，許正宇指環顧各地，都有維護國家安全的法例，香港亦不會例外，強調立法是為了商業和投資環境提供穩定性和確定性的重要一步，又認為第23條至今才進行立法，實則是拖延太久等。

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