Ray Online｜許正宇與金發局成員「唱雙簧」　拍片反駁「香港玩完論」

被指「中國大好友」、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇近日表示「香港已玩完」(Hong Kong is over)的言論，引發社會熱議和極大迴響。財經事務及庫務局在社交專頁上載局長許正宇與金發局董事局成員Damien Green對談的影片，駁斥「香港玩完論」，希望讓社會討論聚焦事實，免受坊間偏頗言論或揣測自亂陣腳。兩人對本港以至內地的發展前景感到樂觀。

該影片長約7分鐘，許正宇與Damien Green就有關香港的發展潛力、中國經濟增長，以及《基本法》第23條立法等方面作交流。Damien Green先駁斥「玩完」說法沒有事實支持，指若從本港金融市場的廣度、財富和資產管理，或者債券市場或ETF市場而言，反映的是長期穩健增長。

許正宇之後就說，雖然香港無可避免受到外圍因素影響，但數據顯示香港正蓬勃發展，「從來都不是『已玩完』」，許局長提到過去10年本港資產管理規模增長了143%，目前ETF的日均交易量增長20%；去年離岸人民幣債券發行量亦幾乎翻了一番。Damien Green則說，香港是當今全球少有的保險中心之一，有126家保險公司營運，全球20大保險集團中超過一半，以及兩個世界上最主要的集團都在香港上市和設立等。

指23條立法 是為商業提供穩定環境

其後他們還談到許多內容，總之就是表示對香港和內地發展前景感到樂觀。說到《基本法》23條立法，許正宇指環顧各地，都有維護國家安全的法例，香港亦不會例外，強調立法是為了商業和投資環境提供穩定性和確定性的重要一步，又認為第23條至今才進行立法，實則是拖延太久等。