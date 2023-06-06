Ray Online｜「詹培忠」開群教揀股？　本尊澄清為假帳戶

Facebook充斥冒名行騙的假帳戶，今次連前立法會議員詹培忠亦中招。昨晚（5日）Facebook出現一個配有詹培忠圖片的「詹培忠」帳號發表贊助帖文，自稱是詹培忠，經過「正統法人訓練，從100多位競爭對手中突圍而出，進入香港最大券商自營部成為法人操盤手」，用一年多時間學懂法人選股技巧，勝率超過70%，「用20萬本金滾出100倍高獲利！」

「詹培忠」又說過去推薦了三隻股票，幾個月間就分別漲了153%、196%和293%，今次開群與大家「抱團攞暖」，教大家走上股市獲利大道。帖文更留下入群連結，呼籲入群學習。

收幾十個訊息提醒查詢

Ray不知真假，馬上打電話給詹培忠探聽帖文真偽，「金牌莊家」開壇說法，Ray竟然收不到消息？豈料一問之下，這位潮州怒漢大呼冤枉，此「詹培忠」只是冒名白撞的假帳戶，笑言今早已經收到幾十個來自朋友的訊息，大部分人都好心提醒名號被盜，但竟然有朋友厲聲質問「你點解做啲咁嘅嘢呀？」，令他哭笑不得。

詹培忠澄清絕無其事，完全是騙徒所為，「我都不太識網上的東西」，又謂已交助手跟進，向Facebook 投訴，要求處理。

問到近況，詹培忠現時仍在官司在身，串謀欺詐及洗黑錢案排期明年5月開審，加上過去幾年有疫情，他亦一直「冇得郁」，只能約朋友打麻將消遣。