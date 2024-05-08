Ray Online｜謝偉俊再談「小紅書治港」事件，建議李家超可以參考吓新加坡總理李顯龍政治技巧，點樣連結新加坡人。(資料圖片)

立法會議員謝偉俊早前批評李家超政府的施政作風惹人「小紅書治港」觀感，惟被李家超反駁是挑撥矛盾，其後謝偉俊被報章點名，並引述一名唔開名嘅資深議員話佢太有個性喺議會格格不入，「甚至可能冇得撈」，不過阿Paul(謝偉俊的英文名)似乎心情未受影響，最近出席《光明頂》節目時，再談到「小紅書治港」事件，佢仲話李家超從政經驗唔夠佢做警察經驗多，「窒阿sir佢緊係嬲你啦」，又建議李家超可以參考吓新加坡總理李顯龍政治技巧，點樣連結新加坡人。

「窒阿sir佢緊係嬲你啦」 阿Paul在節目中憶述「西環契仔」花名係社民連黃浩銘改嘅，而佢自己都係一笑置之，仲話「從政有呢種寛容先可以從政！」佢再講到「小紅書治港」事件，說的確收到有關觀感，話特首身在高位，「對於一啲批評無以往咁易接受啦」，可能當時特首是在23條立法之前「比較緊張，壓力好大，我都唔怪佢，我完全唔介意」，但佢形容李家超「從政經驗唔夠佢做警察經驗多」。 阿Paul說：「我心裡面笑，警察阿sir你緊係唔可以窒，窒阿sir佢緊係嬲你啦，但我哋從政永遠都係兜口兜面鬧你都好，你都係多謝意見，呢啲我哋都慣咗，所以佢鬧我無咩所謂，公眾或傳媒去評論邊個啱、邊個錯」。