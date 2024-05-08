立法會議員謝偉俊早前批評李家超政府的施政作風惹人「小紅書治港」觀感，惟被李家超反駁是挑撥矛盾，其後謝偉俊被報章點名，並引述一名唔開名嘅資深議員話佢太有個性喺議會格格不入，「甚至可能冇得撈」，不過阿Paul(謝偉俊的英文名)似乎心情未受影響，最近出席《光明頂》節目時，再談到「小紅書治港」事件，佢仲話李家超從政經驗唔夠佢做警察經驗多，「窒阿sir佢緊係嬲你啦」，又建議李家超可以參考吓新加坡總理李顯龍政治技巧，點樣連結新加坡人。
「窒阿sir佢緊係嬲你啦」
阿Paul在節目中憶述「西環契仔」花名係社民連黃浩銘改嘅，而佢自己都係一笑置之，仲話「從政有呢種寛容先可以從政！」佢再講到「小紅書治港」事件，說的確收到有關觀感，話特首身在高位，「對於一啲批評無以往咁易接受啦」，可能當時特首是在23條立法之前「比較緊張，壓力好大，我都唔怪佢，我完全唔介意」，但佢形容李家超「從政經驗唔夠佢做警察經驗多」。
阿Paul說：「我心裡面笑，警察阿sir你緊係唔可以窒，窒阿sir佢緊係嬲你啦，但我哋從政永遠都係兜口兜面鬧你都好，你都係多謝意見，呢啲我哋都慣咗，所以佢鬧我無咩所謂，公眾或傳媒去評論邊個啱、邊個錯」。
倡參考李顯龍講嘢
謝偉俊跟住又話，整體來講不夠從香港人的角度睇事，唔係香港人習慣、想見嘅，特別係對於中產、專業人士，「我哋唔能夠期望特首做到新加坡李顯龍政治上嘅歷練，但都可以參考吓嘅，人哋真係講嘢可以同新加坡社會有一種溝通，是好明白中產和當地人係點諗，好過宣講式，唔好講係戰狼的口吻。」彈完之後，佢都讚返紀律部隊管治係好叻、好有效率，但唔係香港人想見，認為香港想要保留人才，需要關注呢方面比較多啲。
節目中，謝偉俊講到立法會由英國西敏寺式轉向「人大式議會」，主席梁君彥主持會議都輕鬆咗好多，「依家佢可以大覺瞓」，又承認本屆議會的聲音變得單一，缺乏辯論。佢又說：「香港人講嘢過咗位，唔等如佢哋反叛要推翻國家，只不過呢種特性係香港成功地方」。佢提醒如果將敢批判嘅人當晒係敵人，只係令中產覺得要去搵新天地。