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2025-02-26 16:39:27

Ray Online｜議員官員穿湖水藍撐預算案　葉劉戴墨鏡搶鏡稱眼部發炎

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葉劉淑儀配戴墨鏡，在預算案宣讀後見記者時，已除下眼鏡，可見右眼有發炎。(蘇文傑攝/無綫新聞畫面)

葉劉淑儀配戴墨鏡，在預算案宣讀後見記者時，已除下眼鏡，可見右眼有發炎。(蘇文傑攝/無綫新聞畫面)

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財政司司長陳茂波今日宣讀新一份《財政預算案》，今年預算案封面為湖水藍色，代表未來發展大潮中的一片藍海、蘊藏的無限機遇，亦是經濟高質量發展的強大底蘊。多名官員及立法會議員的衣著均配合襯色，穿上湖水藍服飾、領帶或頸巾，其中行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀就身穿湖水藍色外套，並配戴墨鏡，非常「搶鏡」。她在步入會議廳前向傳媒解釋因眼部發炎，故以墨鏡「擋一擋」，及後她在會議廳獲其他議員及官員上前慰問。葉劉與新民黨在預算案宣讀後見記者時，已除下眼鏡，可見右眼有發炎。

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▼▼葉劉淑儀配戴墨鏡(多圖)▼▼

財政司司長陳茂波宣讀財政預算案，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀身穿湖水藍色外套，並配戴墨鏡。(蘇文傑攝) 財政司司長陳茂波宣讀財政預算案，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀身穿湖水藍色外套，並配戴墨鏡。(蘇文傑攝) 財政司司長陳茂波宣讀財政預算案，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀身穿湖水藍色外套，並配戴墨鏡。(蘇文傑攝) 葉劉與新民黨在預算案宣讀後見記者時，已除下眼鏡，可見右眼有發炎。(無綫新聞畫面) 葉劉與新民黨在預算案宣讀後見記者時，已除下眼鏡，可見右眼有發炎。(無綫新聞畫面) 葉劉淑儀不時配戴墨鏡(葉劉淑儀fb) 葉劉淑儀不時配戴墨鏡(葉劉淑儀fb) 葉劉淑儀不時配戴墨鏡(葉劉淑儀fb) 葉劉淑儀不時配戴墨鏡(葉劉淑儀fb) 葉劉淑儀不時配戴墨鏡(葉劉淑儀fb) 葉劉淑儀不時配戴墨鏡(葉劉淑儀fb) 葉劉淑儀不時配戴墨鏡(葉劉淑儀fb) 葉劉淑儀不時配戴墨鏡(葉劉淑儀fb)

葉劉形容預算案有決心讓香港公共財政回復收支平均，全體行會非官守議員都全力支持措施，對於優化2元乘車優惠，她認為預算案已作出適度調整，在提升計劃可持續性和減低對受惠人影響之間取得適當平衡。她強調所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪是最好選擇。至於行會應否減薪及捐人工應由行會主席、即行政長官決定。

翻查資料，74歲的葉劉於2018年做眼睛定期檢查時，被發現右眼視網膜有細洞，有視網膜脫離危機，嚴重可導致失明，醫生建議立即進行激光治療手術，以激光將細洞邊緣燒焦，令細洞不再擴大。而她近月已數次身體不適，包括上月底穿著較貼身的運動褲行山，導致右邊大腿長膿瘡，需施小手術放膿及清理傷口。今月中亦曾喉嚨痛及咳嗽，並一度失聲，急入養和醫院求醫，幸好醫生診斷不是流感、新冠，可能只是過勞。
 

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