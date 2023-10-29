Ray Online｜車淑梅張文新結婚40周年　兩個加埋入行超過100年？

臨近年尾擺酒飲宴特別多，早幾日喺沙田馬會會所就有個喜慶場合，獲城中精英、政商、傳播名人等齊齊撐場。所謂何事？原來是港台前助理廣播處長張文新同資深傳媒人車淑梅舉辦嘅「40・70・100」慈善聚餐，以紀念佢哋結婚40載、行年70歲、入行100年，並同時為他們服務多年的公益團體「義務工作發展局」及「寰宇希望」籌款，支持SEN兒童及長者服務，相當有意思！
張文新今日開始都可以拎生果金
淑梅姐分享甜蜜婚姻嗰時，透露1981年佢哋第一次拍拖就係睇電影《法國中尉的女人》，又話40年前喺紅磡富都酒樓擺酒，當年酒席1,200元，轉眼間今年已經結婚40周年，係紅寶石婚紀念。
她又笑住咁講，今日(29號)開始張文新都可以拿生果金了，因為依然活力十足嘅張文新今年七十大壽，除咗每個禮拜定期游泳和打高爾夫球外，仲為唔同機構擔任顧問，為慈善及為本地樂壇忙做義務小兵。
車淑梅50年前滿口鄉音
提到入行100年，原來淑梅姐比張文新更早加入廣播工作，佢話第一次播音應該係1967年，當時做一個叫《空中小園地》嘅兒童節目，人稱「姐姐」的鄧慧嫻算係佢第一個伯樂。淑梅姐仲話，佢家姐車森梅都係提攜和鼓勵佢入行嘅人，最終淑梅姐由一個滿口鄉音嘅播音員，不斷惡補廣東話下踏足廣播界半個世紀。
至於張文新就係1973加入香港電台公共事務組，做《十大金曲》總策劃及台長之前，原來係做記者及助導先㗎喎，睇嚟佢哋兩人喺廣播道上行走，點止100年咁少！
淑梅姐又細心分享，今次慈善午宴係喺屋企人同朋友倡議、支持下促成，但因為座位有限請唔晒咁多年嘅各方好友，惟有透過Ray向咁多友好言謝同抱歉未能一一邀請，又話依家電話同通訊平台發達，相信一班好友見到消息都會相當理解！