Ray Online｜退休警聚餐夾錢買六合彩　盛傳連中頭、二獎捧走近5000萬彩金

六合彩過去數星期連續5期頭獎無人中，至周六(27日)第59期六合彩頭獎已累積至超過4,000萬元。經攪珠後由一注獨得。時至昨日，多個警隊私人通訊群組都流傳消息，指中六合彩的幸運兒，是剛退休警員，退休前駐守屯門法院。

盛傳連中頭、二獎

據消息指，他們一行10人，其中數人今年才退休，至近日外出聚餐，餐後大家夾錢買六合彩，最後喜中頭獎及二獎。另有消息則指，中獎的是兩名剛於今年4月退休的警員，他們只是中三獎及四獎。不過無論是中甚麼獎，有關消息傳出後，警隊中人都替他們高興。