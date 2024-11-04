Ray Online︱鄧家彪倡政府辦公室加「BB相」鼓勵生育　「係小鄧家彪嚟嘅，唔好加班去陪老婆」

政府積極鼓勵生育，立法會議員都紛紛獻計，工聯會鄧家彪建議喺政府辦公室貼多啲「BB相」，令市民覺得小朋友好可愛，「Mini me嚟嘅、係一個小鄧家彪嚟嘅……睇到BB相好開心，唔好加班，返屋企陪老婆」。

立法會研究人口政策和措施小組委員會今日開會，鄧家彪回想大學時期流行「四仔主義」，即係畢業之後有「屋仔、老婆/老公仔、人仔、車仔」。不過鄧家彪分析而家部分後生仔就算有能力都未必生仔，離唔開唔敢生同唔想生。佢覺得需要由公務員開始營造社會氣氛，因為公務員有穩定嘅工作同收入，冇理由唔可以建立穩定嘅家庭。佢希望喺政府辦公室加「BB相」布置，令一啲本來唔想生仔嘅市民改變諗法。勞工及福利局副局長何啟明話鄧家彪嘅建議好創新，話佢自己都有貼BB相，但就唔係每個人都有「材料」，話會同公務員事務局睇睇可唔可以搵多啲「BB相」。