Ray Online｜醫管局回顧疫情「430記者會」　邊開記招邊用短訊溝通

新型肺炎疫情爆發3年多，衞生署和醫院管理局的代表大部分日子的下午4時半，都會舉行俗稱「430記者會」的疫情簡報會，向市民匯報最新疫情發展，至第五波疫情期間更連續7個多月舉行，直至去年9月24日完成最後一場每日匯報，打後改為每周一次。醫管局在最新一期員工刊物《協力》回顧3年間「430記者會」的工作，更公開發言人背後的「最強後盾」團隊。

鏡頭後5部門任「最強後盾」

疫情3年期間，醫管局先後派出多名總行政經理輪流擔任發言人，包括劉家獻、李立業、庾慧玲、何婉霞和關慧敏，以及早期曾出現的張子峯、莊慧敏，部分現已調離總部。《協力》提到，醫管局發言人每日向大眾講解醫院最新情況的背後，分別有機構傳訊部、總部重大事故控制中心、總感染控制主任辦事處、統計及數據科學部在「發功」，整合醫管局最新應變措施、收集並分析數據。