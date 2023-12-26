Ray Online｜長者年度要聞赴內地養老上榜　學者建議嘗試「候鳥式養老」 (附十大名單)

長者勞碌大半生後都想退休安享晚年，不過社會近年就鼓勵有心有力嘅長者重返職場。香港電台第五台今年繼續舉辦「長者年度要聞回顧」投選活動，選出今年嘅十大長者要聞，其中有兩篇就涉及就業同退休生活議題，亦有兩篇同前往內地養老有關。
李國棟：應否繼續工作視乎能力非年齡
安老事務委員會主席李國棟就話，長者仲繼唔繼續工作應該要以個人能力做準則，而唔係以年齡為限，又指工作可以保障收入之餘，亦都有助維持身心健康，港大秀圃老年研究中心總監樓瑋群更提到，如果政策及醫療等方面配合得到，就更能推動長者再就業。
對於有入選報道指，過半數受訪者有意赴內地安享晚年，樓瑋群就覺得長者能夠揀去唔同城市養老係一件好事，又建議佢哋可以試下「候鳥式養老」，享受隨心所欲的生活體驗。李國棟都支持有關諗法，但提醒長者要權衡利弊、了解各地生活習慣同文化。
學者倡政府增資源紓照顧者壓力
其餘入選報道就分別同身心健康或者福利支援有關，李國棟建議長者要積極培養自身興趣、擴闊社交圈子，充實人生以適應新階段。樓瑋群就話十分關注照顧者權益嘅新聞，希望社會大眾可以多啲關心與體諒照顧者所需，亦期望政府提供更多社會資源及心靈支援，紓緩照顧者疲憊與壓力。
▼「長者年度要聞回顧2023」十大獲選要聞▼
- 2046年長者倍增佔人口1/3 人口趨升推算819萬 勞動參與率不斷降
- 近六成受訪港人有意退休後赴內地灣區城市生活
- 鼓勵續聘用長者 僱主積金供款扣稅200%
- 近四成有子女移民 留港長者身心苦困 抑鬱危機激增
- 關愛基金4計劃恆常化 照顧者津貼增至3,000
- 香港人瑞十年增逾六倍 團體倡善用樂齡科技 照顧高齡長者
- 香港人全球最長壽卻老年殘疾嚴重 研究：經濟地位愈高愈健康
- 45萬照顧者支援匱乏 福利津貼焗二揀一 哭訴冇得休息 四成涉75歲以上長者
- 長者醫療券今起擴適用範圍 可購助聽器
- 粵港簽備忘錄 推動兩地養老合作