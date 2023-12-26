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2023-12-26 16:34:58

Ray Online｜長者年度要聞赴內地養老上榜　學者建議嘗試「候鳥式養老」 (附十大名單)

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香港電台第五台公布揭曉十大「長者年度要聞」。(資料圖片／林俊源攝)

香港電台第五台公布揭曉十大「長者年度要聞」。(資料圖片／林俊源攝)

長者勞碌大半生後都想退休安享晚年，不過社會近年就鼓勵有心有力嘅長者重返職場。香港電台第五台今年繼續舉辦「長者年度要聞回顧」投選活動，選出今年嘅十大長者要聞，其中有兩篇就涉及就業同退休生活議題，亦有兩篇同前往內地養老有關。

有入選報道指，過半數受訪者有意赴內地安享晚年。圖為本港房委會長者住屋。(資料圖片／蘇文傑攝)

有入選報道指，過半數受訪者有意赴內地安享晚年。圖為本港房委會長者住屋。(資料圖片／蘇文傑攝)

李國棟：應否繼續工作視乎能力非年齡

安老事務委員會主席李國棟就話，長者仲繼唔繼續工作應該要以個人能力做準則，而唔係以年齡為限，又指工作可以保障收入之餘，亦都有助維持身心健康，港大秀圃老年研究中心總監樓瑋群更提到，如果政策及醫療等方面配合得到，就更能推動長者再就業。

對於有入選報道指，過半數受訪者有意赴內地安享晚年，樓瑋群就覺得長者能夠揀去唔同城市養老係一件好事，又建議佢哋可以試下「候鳥式養老」，享受隨心所欲的生活體驗。李國棟都支持有關諗法，但提醒長者要權衡利弊、了解各地生活習慣同文化。

學者倡政府增資源紓照顧者壓力

其餘入選報道就分別同身心健康或者福利支援有關，李國棟建議長者要積極培養自身興趣、擴闊社交圈子，充實人生以適應新階段。樓瑋群就話十分關注照顧者權益嘅新聞，希望社會大眾可以多啲關心與體諒照顧者所需，亦期望政府提供更多社會資源及心靈支援，紓緩照顧者疲憊與壓力。

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▼「長者年度要聞回顧2023」十大獲選要聞▼

  1. 2046年長者倍增佔人口1/3　人口趨升推算819萬　勞動參與率不斷降
  2. 近六成受訪港人有意退休後赴內地灣區城市生活
  3. 鼓勵續聘用長者　僱主積金供款扣稅200%
  4. 近四成有子女移民　留港長者身心苦困　抑鬱危機激增
  5. 關愛基金4計劃恆常化　照顧者津貼增至3,000
  6. 香港人瑞十年增逾六倍　團體倡善用樂齡科技　照顧高齡長者
  7. 香港人全球最長壽卻老年殘疾嚴重　研究：經濟地位愈高愈健康
  8. 45萬照顧者支援匱乏　福利津貼焗二揀一　哭訴冇得休息　四成涉75歲以上長者
  9. 長者醫療券今起擴適用範圍　可購助聽器
  10. 粵港簽備忘錄　推動兩地養老合作
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