Ray Online｜陳勇倡四川再向香港贈送大熊貓　建議命名「治治」及「興興」代表由治及興

今年係國家成立75周年，民建聯建議特區政府趁呢個珍貴時機，向四川省表達希望對方再次贈送大熊貓，代表國家同特區之間不可分割嘅聯繫，有住血濃於水嘅情懷。民建聯立法會議員陳勇仲幫手諗好個名啦，建議命名做「治治」及「興興」，代表由治及興。
第一代居港大熊貓「安安」同「佳佳」先後離世，目前只係剩返「盈盈」同「樂樂」。陳勇提到大熊貓「踢波唔係最叻，但親善最叻」，可以幫手講好國家同香港故事。佢提到好多報道提到大熊貓去到某啲國家，因為經濟波動大啲，「餓親我哋啲熊貓」，而香港一定照顧好國寶。
另外，民建聯建議喺各場地舉辦國家發展成就嘅主題展覽同活動，包括喺歷史博物館、文化博物館，以至開放政府部門大堂設置展覽。陳勇形容好似便利店咁，流動性強，喺市民經常出入地點設置展覽，方便佢哋。
農曆新年公眾假期啱啱結束，民建聯立法會議員鄭泳舜覺得今次延長個別口岸通關時間措施有成效。雖然去到凌晨比較少人過關，但佢形容呢個係「心理關口」，旅客知道通關時間延長，可以預鬆啲時間，遊客體驗好咗。不過，佢留意到今次過夜旅客少咗，希望酒店業可以多啲配合，例如喺嚟緊4月份嘅國際七人欖球賽提供「套餐」，吸引旅客留多幾日。鄭泳舜亦建議政府趁國慶75周年，喺年內竣工嘅啟德體育園舉辦首場活動，例如國慶盃足球賽、國慶健步行等等。
至於會唔會擔心市民紛紛出外旅行，少人留港消費。陳勇話攔住市民係冇意思，就好似佢冇得困住記者寫好啲、影得佢靚仔啲，「十張相入面，有一兩張冇咁樣衰都已經好感激」。佢又提到農曆新年期間冇塞車，係天大嘅喜事，相信相關局長瞓覺都舒服好多，唔使凌晨2點收到電話。