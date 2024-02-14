Ray Online｜陳勇倡四川再向香港贈送大熊貓 建議命名「治治」及「興興」代表由治及興 (陳芷晴攝)

今年係國家成立75周年，民建聯建議特區政府趁呢個珍貴時機，向四川省表達希望對方再次贈送大熊貓，代表國家同特區之間不可分割嘅聯繫，有住血濃於水嘅情懷。民建聯立法會議員陳勇仲幫手諗好個名啦，建議命名做「治治」及「興興」，代表由治及興。

第一代居港大熊貓「安安」同「佳佳」先後離世，目前只係剩返「盈盈」同「樂樂」。陳勇提到大熊貓「踢波唔係最叻，但親善最叻」，可以幫手講好國家同香港故事。佢提到好多報道提到大熊貓去到某啲國家，因為經濟波動大啲，「餓親我哋啲熊貓」，而香港一定照顧好國寶。