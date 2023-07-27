Ray Online｜陳國基宴請「全男班」議員交流飯敍　官邸內錦鯉名字竟與特區政府有關？

立法會暑假休假之際，但一眾立會議員似乎未有休息。經民聯立法會議員林健鋒日前於社交網站發文，指包括其在內的一眾男議員，獲政務司司長陳國基邀請，到陳國基位於白加道的官邸交流飯敍，林健鋒又透露，4條錦鯉BB的名字叫「四點希望」。
陳國基宴請「全男班」官邸交流
林健鋒在社交網站發文，先強調「立法會休會不休息」，隨後他又貼出多張飯敍的照片。依照片可見，出席的議員包括陳健波、盧偉國、陳健波、何君堯、何俊賢、張宇人、張欣宇、馬逢國及劉智鵬等人，相中亦見政務司司長政治助理李惠。
有關一眾議員交流，林健鋒說：「我哋今晚交流左好多議題，包括振興經濟、改善民生、講好香港故事等，大家都暢所欲言。」他又指，目前行政與立法之間關係密切，形容「呢個局面真係得來不易。」
「全男班」議員交流飯敍精彩照片：
錦鯉BB改名同特區政府有關？
其後，林健鋒指一行人參觀官邸內的錦鯉池，見池內有四條「錦鯉BB」，又形容其生機勃勃；又稱陳國基幫4條「BB」取名為「四點希望」。
據了解，「四點希望」為去年國家主席習近平訪港，發表講話時，曾提出「四點希望」，包括「着力提高治理水平」、「不斷增強發展動能」、「切實排解民生憂難」，以及「共同維護和諧穩定」。