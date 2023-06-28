Ray Online｜陳國基麥美娟化身「一日隊員」　跟關愛隊探訪荃灣老友記

依家好多餐廳同舖頭都興邀請名人做「一日店員」，政務司司長陳國基同民政及青年事務局局長麥美娟今日(28日)就去到荃灣，做關愛隊嘅「一日特約隊員」，齊齊上門為「老友記」送上關懷同祝福。

「關愛隊一定有求必應」

陳國基、麥美娟今日聯同荃灣民政事務專員暨荃灣關愛隊總指揮區家盛、房協行政總裁陳欽勉、荃灣區祈德尊關愛隊隊長古揚邦同隊員，去到祈德尊新邨松明舍探望長者。陳國基形容，今日探訪嘅87歲馮婆婆係典型嘅獨老家庭，佢已經同馮婆婆講關愛隊會定時嚟探佢、多啲同佢傾偈，仲話有需要嘅話關愛隊一定有求必應。