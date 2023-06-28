Ray Online｜陳國基麥美娟化身「一日隊員」　跟關愛隊探訪荃灣老友記

依家好多餐廳同舖頭都興邀請名人做「一日店員」，政務司司長陳國基同民政及青年事務局局長麥美娟今日(28日)就去到荃灣，做關愛隊嘅「一日特約隊員」，齊齊上門為「老友記」送上關懷同祝福。
「關愛隊一定有求必應」
陳國基、麥美娟今日聯同荃灣民政事務專員暨荃灣關愛隊總指揮區家盛、房協行政總裁陳欽勉、荃灣區祈德尊關愛隊隊長古揚邦同隊員，去到祈德尊新邨松明舍探望長者。陳國基形容，今日探訪嘅87歲馮婆婆係典型嘅獨老家庭，佢已經同馮婆婆講關愛隊會定時嚟探佢、多啲同佢傾偈，仲話有需要嘅話關愛隊一定有求必應。
關愛隊為區內長者做簡單維修
關愛隊之後轉去探訪一對70幾歲嘅黃伯同黃婆婆，陳國基引述黃婆婆話，中過風嘅黃伯依家出入唔太方便，為咗唔想麻煩親友唯有自己推黃伯去醫院覆診，其間仲唔小心整傷隻左手。陳國基同黃婆婆講，政府會繼續致力縮短專科輪候時間，同時擴展基層醫療服務，令老人家可以及時得到適切治療。
另外，陳國基話唔少「老友記」因為資訊唔流通，有事上嚟唔知可以揾邊個幫手，依家區內嘅關愛隊正正可以擔任呢個角色，又好開心聽到荃灣區關愛隊已經陸續探訪區內長者，仲冇「托手踭」幫佢哋做簡單家居維修、安裝扶手等。佢已經要求荃灣區關愛隊繼續盡心盡力服務區內老人家，令佢哋生活得開心啲、幸福啲。