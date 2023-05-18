Ray Online｜陳祖恒穿中式禮服被讚「帥哥」　李家超稱僅一官員有Model身型

立法會今日(18日)舉行首場行政長官互動交流答問會，其中紡織及製衣界、經民聯陳祖恒就身穿中式禮服出席，發言時主動提到服裝由本港時裝設計師度身訂做、覺得「好靚」，又問特首李家超「身上嘅中式禮服唔知特首點睇」。

議事廳議員哄堂大笑

李家超回應時形容陳祖恒「咁帥哥嘅服飾」、「高䠷身型與設計相得益彰」，又打趣道官員若穿上本地服裝亦有助推動時裝設計，但如果要找一個具模特兒(Model)身型的官員，「我相信就得我哋(財政司)副司長黃偉綸先生，可能佢着得好睇啲」，引來議事廳內的一眾議員哄堂大笑。

陳祖恒在發言時亦提到，本地設計師也想打入大灣區市場，期望政府思考如何善用「灣區標準」，包括簡化貨物進出口流程，並問港府會否爭取本港參與更多「灣區標準」的檢測認證工作。李家超表示，香港的本地檢驗標準有優勢，「灣區標準」正正體現大灣區共同建設，又指標準涉及食品、電器等多項產品，要繼續積極推展「灣區標準」，以及期望香港和各大灣區城市可互補優勢。