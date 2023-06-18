Ray Online｜陳肇始抗疫期間好想一早換衫返工　冇做局長仲繼續呼籲打疫苗？

本港經歷完3年嘅新型肺炎疫情，政府好多項防疫限制都隨之而撤銷。帶領香港抗疫超過兩年嘅前食物及衞生局局長陳肇始，諗返起當初發現武漢有不明肺炎之後，就已經知道要開始為香港守好防線，又話之後一直出新招同變種病毒搏鬥，過程十分之攰。

陳肇始：解決難題就係紓壓方法

陳肇始又講到，抗疫期間成日都三更半夜先收到統計資料，平時每日都只要瞓5個鐘嘅佢，就會按需要再瞓少啲。不過，佢話工作就係要不斷向難度挑戰，遇到難題就要搵辦法解決而唔會逃避，又話覺得攰都會繼續做，「縱使辦法唔係即刻覺得好好，但都係衝破難度，我就會好開心。」雖然佢都會用聽音樂、食嘢、休息等方法減壓，但佢話都唔及幫難題搵到解決方法咁紓壓喎！