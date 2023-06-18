Ray Online｜陳肇始抗疫期間好想一早換衫返工　冇做局長仲繼續呼籲打疫苗？

本港經歷完3年嘅新型肺炎疫情，政府好多項防疫限制都隨之而撤銷。帶領香港抗疫超過兩年嘅前食物及衞生局局長陳肇始，諗返起當初發現武漢有不明肺炎之後，就已經知道要開始為香港守好防線，又話之後一直出新招同變種病毒搏鬥，過程十分之攰。
陳肇始：解決難題就係紓壓方法
陳肇始又講到，抗疫期間成日都三更半夜先收到統計資料，平時每日都只要瞓5個鐘嘅佢，就會按需要再瞓少啲。不過，佢話工作就係要不斷向難度挑戰，遇到難題就要搵辦法解決而唔會逃避，又話覺得攰都會繼續做，「縱使辦法唔係即刻覺得好好，但都係衝破難度，我就會好開心。」雖然佢都會用聽音樂、食嘢、休息等方法減壓，但佢話都唔及幫難題搵到解決方法咁紓壓喎！
特別方法確保成功早起身
加入咗兩屆政府嘅陳肇始被問到有冇諗過「劈炮唔撈」時，強調自己好想返工，「好想一朝早就衝起身換衫返工，覺得好開心。」佢仲話如果第二朝要早起身，就會用啲「瞓得唔係咁舒服嘅方法」令自己容易啲起身，例如夜晚唔冚被，「唔係咁舒服就好快會醒。」
陳肇始今日(18日)出席疫下相片集書籍《疫情 亦晴》嘅發布會時，電台節目主持人鄭子誠話疫情期間一直都好想多謝「打咗一份好難嘅工」嘅陳肇始，佢聽到之後即時忍唔住眼濕濕。負責出書嘅「心影薈」創會會長、精神科專科醫生麥永接同Ray講，本身以為新冠同沙士疫情一樣只係維持維個月，所以諗住收集市民疫下嘅相片3個月，當畀個方法市民紓緩情緒，點知一收就收咗3年，最後決定結集成書。
麥永接：求助唔係弱者表現
疫情後期政府不停呼籲市民接種新冠疫苗，陳肇始今日就話打「心靈疫苗」同樣重要，呢本書「睇到『亦晴』，即疫情之間都有晴天」。麥永接特別提到，書最尾列出嘅多個精神健康求助熱線，都係團隊成功喺三更半夜聯絡到先至列出嚟，希望本書除咗作為「心靈疫苗」，仲可以幫到有需要嘅人求助，又強調求助並唔係弱者而係負責任嘅表現。