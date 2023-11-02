熱門搜尋:
粵車南下 雙11 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 叱咤2023 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-02 12:51:21

Ray Online｜陸瀚民倡抗戰紀念日 政府設施及學校「拉響防空警報」

分享：
Ray Online｜陸瀚民倡抗戰紀念日 政府設施及學校「拉響防空警報」

Ray Online｜陸瀚民倡抗戰紀念日 政府設施及學校「拉響防空警報」 (李睿哲攝)

內地近月通過《愛國主義教育法》，《施政報告》亦提出成立工作小組跟進，立法會今日（2日）討論推動愛國主義教育工作，有議員認為現時好多港人「以為喺周末北上吃喝玩樂打下卡，識得用內地電子支付，就以為認識咗國家」，又建議重要歷史紀念日係政府設施及同學校「拉響防空警報」，令人記起歷史。

講到港人對國家既歸屬感，經民聯議員陸瀚民建議南京大屠殺、918事變紀念日係主要政府設施和學校「拉響防空警報」，同舉辦紀念活動，讓市民明白中華民族復興重要性，他亦建議請求中央贈送退役艦艇，展示國防成就，增強民族自豪感。

李慧琼不認同「失去一代年輕人」。(李睿哲攝)

李慧琼不認同「失去一代年輕人」。(李睿哲攝)

李慧琼不認同「失去一代年輕人」

提出議案既全國人大常委、民建聯李慧琼話唔認同香港「失去一代年輕人」，佢相信只要大家努力，比他們更正確認識歷史文化，一定會成為中華民族復興積極參與者同建設者。李慧琼又指2008年北京奧運係香港愛國主義最高漲時刻，峙後走向偏激，發生2014年佔中及2019年社會暴亂，希望深入廣泛推展愛國主義教育。

李鎮強：周末北上吃喝玩樂 「對國情只識皮毛」

自由黨議員李鎮強話「好多香港人以為周末北上吃喝玩樂、『打卡』，識得用內地電子支付就以為是等於認識國家，其實他們對國情只識皮毛」，以致過去10年香港埋下炸彈，年輕人容易被挑動。佢強調作為愛國者要尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國，同國家榮辱與共。

李鎮強：周末北上吃喝玩樂 「對國情只識皮毛」

李鎮強：周末北上吃喝玩樂 「對國情只識皮毛」。(李睿哲攝)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受