Ray Online｜陸瀚民倡抗戰紀念日 政府設施及學校「拉響防空警報」

內地近月通過《愛國主義教育法》，《施政報告》亦提出成立工作小組跟進，立法會今日（2日）討論推動愛國主義教育工作，有議員認為現時好多港人「以為喺周末北上吃喝玩樂打下卡，識得用內地電子支付，就以為認識咗國家」，又建議重要歷史紀念日係政府設施及同學校「拉響防空警報」，令人記起歷史。
講到港人對國家既歸屬感，經民聯議員陸瀚民建議南京大屠殺、918事變紀念日係主要政府設施和學校「拉響防空警報」，同舉辦紀念活動，讓市民明白中華民族復興重要性，他亦建議請求中央贈送退役艦艇，展示國防成就，增強民族自豪感。
李慧琼不認同「失去一代年輕人」
提出議案既全國人大常委、民建聯李慧琼話唔認同香港「失去一代年輕人」，佢相信只要大家努力，比他們更正確認識歷史文化，一定會成為中華民族復興積極參與者同建設者。李慧琼又指2008年北京奧運係香港愛國主義最高漲時刻，峙後走向偏激，發生2014年佔中及2019年社會暴亂，希望深入廣泛推展愛國主義教育。
李鎮強：周末北上吃喝玩樂 「對國情只識皮毛」
自由黨議員李鎮強話「好多香港人以為周末北上吃喝玩樂、『打卡』，識得用內地電子支付就以為是等於認識國家，其實他們對國情只識皮毛」，以致過去10年香港埋下炸彈，年輕人容易被挑動。佢強調作為愛國者要尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國，同國家榮辱與共。