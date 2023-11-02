Ray Online｜陸瀚民倡抗戰紀念日 政府設施及學校「拉響防空警報」

內地近月通過《愛國主義教育法》，《施政報告》亦提出成立工作小組跟進，立法會今日（2日）討論推動愛國主義教育工作，有議員認為現時好多港人「以為喺周末北上吃喝玩樂打下卡，識得用內地電子支付，就以為認識咗國家」，又建議重要歷史紀念日係政府設施及同學校「拉響防空警報」，令人記起歷史。

講到港人對國家既歸屬感，經民聯議員陸瀚民建議南京大屠殺、918事變紀念日係主要政府設施和學校「拉響防空警報」，同舉辦紀念活動，讓市民明白中華民族復興重要性，他亦建議請求中央贈送退役艦艇，展示國防成就，增強民族自豪感。