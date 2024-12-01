Ray Online｜陸瀚民同太太去上海跑馬拉松　跑手嚴肅激昂唱國歌氣氛感動

唔少立法會議員都鍾意跑步，選委界陸瀚民今日就同太太洪綺敏一齊去上海參加馬拉松全馬賽事，體驗呢項上海盛事嘅整體安排，同埋上海嘅城市活力、民眾氣氛，又提到上海馬拉松係國家唯一獲得遴選進入世界馬拉松大滿貫嘅馬拉松賽事。

陸瀚民提到，所有跑手拎選手包唔使拎出手提電話或紙本證明，而係直接用人臉識別核實身份，拎完選手包之後旁邊更有一個賽事文化與體育用品博覽會，有幾十個大型體育品牌喺度推銷運動同跑步產品，相信呢個會係推動體育旅遊產業嘅一個重要組成部分。

起跑前上海市一眾領導會進行簡短講話同主持鳴槍儀式，陸瀚民話最令佢感動嘅係起步前會奏唱國歌，形容全場跑手都嚴肅並激昂地高唱國歌，在場氣氛實在感動。香港之前就有跑步賽事唔夠廁所，一眾男跑手都要企埋一邊「就地解決」。陸瀚民就觀察到，上馬嘅流動廁所可以用「廁所長陣」嚟形容，成條街放滿咗「一望無際」嘅流動廁所，目測基本上只要等一、兩分鐘就可以用。

完賽後有冷水池浸腳放鬆

上馬嘅終點位於上海體育館，陸瀚民發現拎完賽紀念品同獎牌後，現場設有提供傳統物理治療按摩服務同冷水池嘅放鬆區，等一眾跑手可以浸腳放鬆肌肉，仲話完賽兩個鐘之後跑手嘅英姿已經上傳晒去選手嘅個人程式，大讚高效率。總括而言，陸瀚民預告未來會繼續喺立法會推動「吸引旅客成為體育運動的參與者」策略，建立起參與體育嘅過夜客群，希望政府可以多啲拆牆鬆綁，長遠帶動成個體育加旅遊產業優勢互補。