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2023-12-07 12:37:02

Ray Online｜香港警察IG送2024年月曆　主持人：月曆設計的極致 (有片)

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Ray Online｜警方送2024年月曆　主持人：月曆設計的極致。(網片截圖)

Ray Online｜警方送2024年月曆　主持人：月曆設計的極致。(網片截圖)

2023年步入尾聲，意味著2024年臨近。香港警察為慶祝明年成立180周年，在IG舉辦獨家有奬遊戲，只要市民完成參加活動，即可獲香港警方送出的2024年特色月曆，介紹月曆的主持人更揚言產品「月曆設計的極致」。

「我就要做到專業」

今次警方送出的月曆用上銀色盒帶設計，盒帶上印有維港兩岸的暗花紋，盒內的抽屜收藏3款卡，該3款卡上的造型都是經過精心設計，包括有警察造型卡、建築物卡以及12款月曆卡，其中12款月曆卡連同二維碼都是以不同造型設計，例如1月份是機場特警組月曆卡，主持人強調「我就要做到專業」。警察造型卡和建築物卡的造型可以拆出來放在月曆座上，警方形容是型格十足。

Ray Online｜警方送2024年月曆　主持人：月曆設計的極致。(網片截圖) 月曆用上銀色盒帶設計。(網片截圖) 盒內的抽屜收藏3款卡。(網片截圖) 盒內的抽屜收藏3款卡。(網片截圖) 12款月曆卡連同二維碼都是以不同造型設計。(網片截圖) 警方強調「我就要做到專業」。(網片截圖) 3款卡上的造型都是經過精心設計，包括有警察造型卡、建築物卡以及12款月曆卡 警察造型卡和建築物卡的造型可以拆出來放在月曆座上。(網片截圖) 警察造型卡和建築物卡的造型可以拆出來放在月曆座上。(網片截圖) Ray Online｜警方送2024年月曆　主持人：月曆設計的極致 Ray Online｜警方送2024年月曆　主持人：月曆設計的極致

香港警察IG送2024年月曆參加方法

警方認為今次活動並非為了娛樂大家，而是希望藉此宣傳提升大眾對警隊單位及裝備的認識，並說「這種極致，希望你會鍾意」。

至於參加方法需要完成5個步驟，包括：

  • 去香港警察IG專頁，Like警方開箱影
  • 用50個字之內，講出最鍾意月曆內邊個部隊及原因的留言
  • 在留言區發布你的作品
  • 再邀請朋友like你個留言
  • 得到最多like的100名參加者即可獲獎

得奬者會有專人聯絡上警察總部，免費領取警務處180周年的2024年月曆，強調月曆屬非賣品，活動在下周二(12日)下午5時就會截止，呼籲有興趣市民參加。

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