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2023-10-04 22:55:07

Ray Online｜駁通海濱有難度？吳永順話「還港於民」一定遇到挑戰

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吳永順話每發展一段海濱都會遇到挑戰。(資料圖片／李睿哲攝)

吳永順話每發展一段海濱都會遇到挑戰。(資料圖片／李睿哲攝)

港府近年持續發展港九兩岸海濱，為市民提供更多休閒地方，最近更揀咗3個海濱舉辦短期市集。負責規劃海濱嘅海濱事務委員會主席吳永順(Vincent)，今日(4號)喺一個研討會提到，要「還港於民」往往都要搬遷一啲臨海設施，所以每發展一段海濱都會遇到唔同挑戰。

盼2028年海濱延至34公里

不過Vincent話，海濱規劃係採用「先駁通，後『優化』」嘅策略，希望依家全長25公里嘅海濱，去到2028年可以延長至34公里，又提到會以「3E」方式，即係實驗、參與、賦權持續改善海濱嘅暢達度。

李秀恒「大膽建議」油塘灣用嚟起遊艇會。(資料圖片)

李秀恒「大膽建議」油塘灣用嚟起遊艇會。(資料圖片)

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李秀恒倡油塘灣建遊艇會

出席同一研討會嘅香港經貿商會會長李秀恒，就提出一個大膽嘅創新概念，佢認為油塘灣有天然地理優勢，即使船風來襲海浪對港灣影響都有限，覺得嗰度有潛力起一個遊艇會，仲話有機會吸引大量內地乃至東盟高質量旅客，同埋為九龍東創造幾千個就業機會喎！

李誌峰建議觀塘海濱增巴士線

九龍東區各界聯會會長李誌峰就提到，改善交通係觀塘海濱得以發展嘅重點，建議可以增加到達觀塘海濱的巴士，同埋喺港鐵觀塘站、牛頭角站起一條直達海濱嘅行人天橋，方便市民。佢另外提到，政府都可以善用埋水上的士，等啟德郵輪碼頭嘅旅客一落船就可以直達觀塘海濱。

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